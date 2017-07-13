Минэкономразвития покинул куратор госзакупок Евгений Елин

Евгений Елин, начавший карьеру в Петербурге, по собственному желанию ушел с поста заместителя главы министерства экономического развития России. Информация об этом появилась на сайте правительства 13 июля, распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. В министерстве Елин курировал сферу государственных закупок.

Напомним, Евгений Елин в 90-х годах работал управляющим на Ленинградской фондовой бирже, возглавлял ЗАО «Сбербанк Капитал», а также был первым заместителем президента «Банка «Санкт-Петербург». С 2009 по 2012 год являлся членом правительства Петербурга, в котором был председателем комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. С 2012 по 2013 год исполнял обязанности вице-губернатора Ленинградской области. С августа 2013 года занимает пост замминистра экономического развития. После увольнения министра экономического развития Алексея Улюкаева из-за коррупционного скандала, был временно исполняющим обязанности министра.