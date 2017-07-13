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13.07.2017 21:20

Трамп анонсировал второе перемирие в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет работу над вторым перемирием в Сирии. Об этом он сказал  13 июля на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

«Честно говоря, мы работаем над вторым прекращением огня в еще одной очень сложной части Сирии. И если получится это и еще несколько перемирий, то никто не будет стрелять в Сирии. Это будет прекрасно», — рассказал Трамп.

По его словам, первое перемирие уже держится около пяти дней, что «очень большой срок» для сирийского конфликта. Таким образом, подчеркнул американский лидер, удалось сохранить десятки жизней.

По итогам встречи в рамках G20 США и Россия совместно с Иорданией согласовали режим прекращения огня на юго-западе Сирии. Перемирие вступило в силу днем 9 июля.

 

 

Источник: Газета.ру


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