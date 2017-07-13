Трамп анонсировал второе перемирие в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет работу над вторым перемирием в Сирии. Об этом он сказал 13 июля на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

«Честно говоря, мы работаем над вторым прекращением огня в еще одной очень сложной части Сирии. И если получится это и еще несколько перемирий, то никто не будет стрелять в Сирии. Это будет прекрасно», — рассказал Трамп.

По его словам, первое перемирие уже держится около пяти дней, что «очень большой срок» для сирийского конфликта. Таким образом, подчеркнул американский лидер, удалось сохранить десятки жизней.