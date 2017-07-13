Полтавченко обжаловал запрет на госзакупки без конкурсов
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко обжаловал решение суда, который признал недействительной возможность для государственных унитарных организаций выполнять государственные заказы без проведения тендеров. Как сообщает 13 июля пресс-служба городского суда, к производству жалоба градоначальника пока не принята.
Изначально, с иском в суд с требованием отменить статью о закупках без конкурсов обратилось городское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС). В середине июня суд удовлетворил требования антимонопольщиков и обязал Законодательное собрание, а вместе с ним и губернатора отменить статью 7-1 городского закона «О государственных унитарных предприятиях», позволяющую без объявления конкурса заключать контракт с единственным поставщиком в ряде сфер бизнеса и общественной жизни. Это решение вступило бы в силу через месяц, если бы не было оспорено губернатором.
Жалобу в УФАС изначально подавало петербургское отделение «Трансперенси Интернешнл» в лице Дмитрия Сухарева. Она касалась того, что депутаты петербургского парламента заключают договор на транспортное обслуживание без конкурса. По данным организации, с марта прошлого года в городе заключили 37 контрактов на 2,7 млрд рублей без конкурса. «Единая информационная система в сфере закупок сообщает, что в среднем конкурсные процедуры снижают стартовые цены в Петербурге на 9%. Это значит, что ущерб от применения пункта 7-1 может превысить 230 млн рублей», – заявляли общественники.