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13.07.2017 20:55

Причиной обрушения потолка в ТРК «РИО» стала ливневая канализация

Дожди стали причиной обрушения части потолка в торговом комплексе «РИО» на улице Фучика в Петербурге вечером 13 июля. Большой массы воды не выдержала ливневая канализация.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе группы компаний «Ташир», которой принадлежит ТРК, ливневые стоки не справились с обильными дождями, которые шли в городе в течение нескольких дней. 

Во время происшествия никто не пострадал, животные из находящегося в комплексе контактного зоопарка также в порядке.

В региональном управлении МЧС «Фонтанке» добавили, что обвалились 10 квадратных метров облицовки. Пока идут восстановительные работы, в здание никого не пускают.

Напомним, часть потолка упала в холле в центре ТК около семи часов вечера. Посетителей эвакуировали.


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