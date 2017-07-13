Причиной обрушения потолка в ТРК «РИО» стала ливневая канализация

Дожди стали причиной обрушения части потолка в торговом комплексе «РИО» на улице Фучика в Петербурге вечером 13 июля. Большой массы воды не выдержала ливневая канализация.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе группы компаний «Ташир», которой принадлежит ТРК, ливневые стоки не справились с обильными дождями, которые шли в городе в течение нескольких дней.

Во время происшествия никто не пострадал, животные из находящегося в комплексе контактного зоопарка также в порядке.

В региональном управлении МЧС «Фонтанке» добавили, что обвалились 10 квадратных метров облицовки. Пока идут восстановительные работы, в здание никого не пускают.

Напомним, часть потолка упала в холле в центре ТК около семи часов вечера. Посетителей эвакуировали.