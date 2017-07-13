Гендиректор «Силовых машин» задержан из-за разглашения гостайны

Роман Филиппов, генеральный директор «Силовых машин», задержан в Петербурге сотрудниками Федеральной службы безопасности. Дата и обстоятельства задержания пока не уточняются.

Как сообщают источники «Фонтанки», поводом для интереса правоохранительных органов к топ-менеджеру стало подозрение в разглашении гостайны. В Управлении ФСБ по Петербургу и Ленобласти заявили, что 13 июля комментариев по данному вопросу не будет. Пресс-служба «Силовых машин» также пока не ответила на запрос нашего издания.

Информация о задержании Романа Филиппова поступила на фоне скандала вокруг поставки турбин марки Siemens в находящийся под европейскими санкциями Крым. Турбины SGT5-2000E, как обратила внимание «Фонтанка», производятся петербургской компанией «Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ) — совместном предприятием Siemens и ОАО «Силовые машины».

Немецкая и российская компании в 2011 году подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству и сервису больших газовых турбин. Предприятие носит название «Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ), 65% в нем принадлежит Siemens, 35% – «Силовым машинам». Расположено оно в Горелово на улице Сименса. Самой востребованной продукцией являются турбины SGT5-2000E и SGT5-4000F.

Ранее СТГТ вместе с компанией «Технопромэкспорт» (ТПЭ) стала ответчиком по иску Siemens, он был подан 10 июля. При этом все претензии немецкая компания адресовала именно «Техпромэкспорт», СТГТ привлекли как сторону, задействованную в ранее заключенном контракте. ТПЭ закупил четыре комплекта газовых турбин SGT5-2000E для энергообъектов в Тамани. По крайней мере два из них, были доставлены в Крым, несмотря на санкции ЕС, запрещающие делать это. Siemens заявил, что намерен добиться возвращения продукции в Краснодарский край.