В Петербурге банкротится «бетонное такси»

В арбитражный суд поступил иск о банкротстве «Такси-бетон», как себя позировала компания, первой и единственной в Петербурге «службы вызова бетона».

В управлении компании, как говорится на её сайте, было три бетонных завода: в Парголово, Автово и Янино. Это обеспечивало быструю доставку бетона в любую часть Санкт-Петербурга. Все производства были связаны в единую систему управления, что позволяло оптимизировать логистику и на крупные заказы загружать сразу несколько предприятий одновременно.

Летом этого года к компании обратились с миллионными исками сразу несколько клиентов. Некоторые требовали компенсировать убытки. Одновременно компания пыталась получить деньги с тех, кто её не заплатил за услуги. Но свое банкротство компания инициировала сама, иск поступил в арбитраж 12 июля. Причина — долг в 141 млн рублей. Обстоятельства его появления уточнить не удалось, 13 июля по телефонам «Такси-Бетона» «Фонтанке» никто не ответил.

Согласно ЕГРЮЛ, у компании два владельца в равных долях, Юрий Хамула и Андрей Бибиков, управляющий директор группы ЛСР в Екатеринбурге, раньше работал в Санкт-Петербурге, был руководителем и стоял у истоков одной из компаний Группы ЛСР – «Объединение 45» – крупнейшего производителя бетона в городе.

По данным «СПАРК-Интерфакс», основной вид деятельности ООО «Такси-Бетон»- производство товарного бетона. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Выручка от продаж в 2015 году составила 823 млн рублей. Чистая прибыль 8, 58 млн рублей. Примерно в такую же сумму оценивались активы.