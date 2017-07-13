Смольный подсчитал велосипедистов в точках с новыми велодорожками

Каждый 28-й проезжающий в час пик по Петроградской стороне или набережной реки Фонтанки – велосипедист. Подсчет провели в преддверии открытия велодорожек в указанных местах.

Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры 13 июля, водителей транспортных средств считали специалисты городского центра управления парковками. Для статистики в мае-июне 2017 года выбирали вечерние часы пик и наиболее оживленные перекрестки велосипедных маршрутов, которые пройдут по Петроградской стороне и набережной реки Фонтанки.

В итоге вышло, что с 16.50 по 19.10 велосипедистом был каждый 28-й. В некоторых местах эта цифра была даже выше. Например, на углу Большого Крестовского моста и Большой Зелениной улицы на двух колесах ехал каждый 11-й.

Всего за время замеров в 15 точках Петроградского района и у реки Фонтанки в вечерние часы за два месяца насчитали тысячу четыре велосипеда и 27 тысяч 605 легковых автомобилей.

Как писала «Фонтанка», с начала июля город начал открывать поэтапно велодорожки в двух местах. Маршрут номер один проходит от станции метро «Крестовский остров» до набережной Карповки и по набережным Петроградской стороны. Второй тянется по обеим сторонам вдоль Фонтанки. Вскоре стало понятно, что автомобилисты не сдают позиции и не замечают знаки, запрещающие им выезжать на полосы, предназначенные только для велосипедов.

Тем не менее чиновники высказывают оптимизм по поводу работы сети. «До конца августа все разрозненные велодорожки городской части Санкт-Петербурга мы свяжем в единую сеть, соответственно, доля велосипедистов среди участников дорожного движения вырастет», – уверен первый заместитель председателя КРТИ Вадим Власов.