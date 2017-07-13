Прокуратура заступилась за инвалида-колясочника, отправленного в колонию

Прокуратура попросила Мосгорсуд отменить приговор 28-летнему Антону Мамаеву, которому дали 4,5 года колонии по обвинению в разбое. Он страдает от спинальной мышечной атрофии и не может передвигаться без посторонней помощи.

Как пишет Meduza, в апелляционном представлении прокуратура просит направить дело на новое рассмотрение и изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы. Ведомство обнаружило в деле «существенные нарушения уголовно-процессуального закона». В бумаге говорится, что суд не запросил документы о заболеваниях Мамаева и не назначил ему медицинского освидетельствования.

Тимирязевский районный суд Москвы осудил инвалида первой группы, страдающего редким заболеванием, за разбой в июне. Случай получил резонанс. Отвечая на вопросы СМИ, секретарь суда 11 июля заявила, что Мамаев получил реальный срок, потому что Уголовный кодекс России не позволяет назначить за такое преступление наказание, не связанное с лишением свободы.