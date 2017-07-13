Из-за дождя в ТРК «РИО» обвалился потолок, холл залит водой

В торговом комплексе на улице Фучика в Петербурге потолок не выдержал стихии — вечером 13 июля в центральном холле рухнула часть конструкций. По словам очевидцев, из здания эвакуировали всех посетителей.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении МЧС, спасатели выехали на место происшествия на улице Фучика, 2. Судя по фото, отвалилась часть декоративной конструкции потолка, как раз когда пошел сильный дождь. По словам очевидцев, холл залит водой. «Фонтанка» запросила комментарий у группы компаний «Ташир», которой принадлежит торговый комплекс.

Напомним, по прогнозу синоптиков гроза, разразившаяся в городе во второй половине дня, ожидалась 13 июля только к ночи. Гидрометцентр о стихии не предупреждал.