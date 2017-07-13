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13.07.2017 19:07

Четверть управляющей компании Пулково продали за 16 миллиардов

«ВТБ Капитал» продал международному консорциуму 25% кипрского офшора Thalita Trading Limited, которому принадлежит ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) – оператор аэропорта Пулково.

Как сообщил журналистам 13 июля руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев, сумма сделки составила 240 млн евро, это приблизительно 16 млрд рублей. Правительственная комиссия уже оформила сделку.

Покупателем стал консорциум, куда входят Российский фонд прямых инвестиций, арабская инвестиционная компания Mubadala Development Company, а также Baring Vostok Private Equity Fund V и ряд связанных с ним фондов. О намерении «ВТБ Капитала» продать долю в офшоре стало известно в мае.

В результате доля «ВТБ Капитал» в Thalita Trading Limited снизилась до 25,01%. У международного оператора аэропортов Fraport и катарского госхолдинга Qatar Investment Authority остается 25% и 24,99% соответственно. Интересно, что в собственниках офшора — а значит, и ВВСС – оказались фонды из Катара и ОАЭ. В начале июня Объединенные арабские эмираты разорвали дипотношения с Катаром.

ООО «Воздушные ворота Северной столицы» управляет аэропортом Пулково с 29 апреля 2010 года. Соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации на основе государственно-частного партнёрства объектов, входящих в состав имущества аэропорта, заключено до 2039 года.

 


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