Четыре миллиона на лекарства для Ксюши

У маленькой Ксюши хроническая почечная недостаточность. Ей пришлось пересаживать почку. Но спустя несколько месяцев после операции врачи констатировали отторжение органа. Невероятными усилиями удалось стабилизировать состояние ребёнка, но теперь ей постоянно необходим дорогостоящий препарат, без которого почка окончательно откажет. На 10 флаконов лекарства родителям в короткие сроки надо собрать почти 4 миллиона рублей.

Петербургский благотворительный фонд «Алёша» просит помочь в сборе средств для 4-летней Ксюши.

Ксюша Шнейдер, 4 года.

ХПН терминальной стадии, аллотрансплантация почки, гуморальное отторжение.

Необходим препарат «Солирис». Стоимость 10 флаконов 3 823 000 рублей.

Ксюша родилась здоровым ребёнком. Росла и развивалась как обычная девочка, которая просто не может усидеть на месте. Всё ей было интересно и любопытно. Любящие мама и папа не могли угнаться за маленькой непоседой.

Но всё изменилось, когда девочке исполнилось два года. Сразу после дня рождения Ксюша заболела вирусной инфекцией. Назначенные лекарства не помогали, и малютка пролежала неделю в кровати, без сил. Родители делали что могли, но девочка с трудом шла на поправку. Участковый врач не обратил сразу внимание, что назначенные лекарства не помогают, и только через неделю прописал другие.

Постепенно Ксюша окрепла, но уже через месяц анализы показали наличие серьёзного воспаления. Маму с малышкой положили в городскую больницу и назначили витамины, которые кололи 3 раза в день. Через 10 дней девочку выписали домой, но вялую и с жалобами на самочувствие.

Совсем скоро после очередных анализов Ксюшу с мамой опять кладут в больницу. Выяснилось, что у ребёнка проблемы с почками. На вторые сутки их переводят в Екатеринбург, в областную детскую больницу. В течение трёх недель врачи пытались «завести» почки, но уже было поздно. Органы погибли. Ксюше поставили страшный диагноз – хроническая почечная недостаточность, терминальная стадия.

После этого малышке пришлось три раза в неделю ездить на гемодиализ в Екатеринбург. Ей с каждым месяцем становилось всё хуже. Ксюша сильно похудела, появился зуд, давление стало очень высоким. Из-за постоянного лечения девочка стала очень нервной, постоянно плакала. Анализы только ухудшались. Из-за низкого гемоглобина у малышки начали выпадать её прекрасные белокурые волосы. Их пришлось обрезать.

Зимой 2016 года мама с Ксюшей прилетели в Москву на подготовку к операции. За пару месяцев ей поставили все прививки, привили в норму анализы. В мае того же года хирурги сделали операцию по пересадке почки, донором стала бабушка Ксюши. Операция прошла успешно. У девочки началась новая жизнь. Ксюша всё меньше и меньше чесалась, начала поправляться, расти. Но главное – она начала спать по ночам. Этим же летом девочка пошла в садик, чему была невероятно счастлива. Она снова начала болтать, развиваться и играть с другими детьми. Завела первых друзей.

Но зимой 2017 года пришло новое несчастье – анализы опять ухудшились. Семья не стала тянуть и поехала сразу в Москву в РНЦХ им акад. Петровского. Биопсия подтвердила самое страшное – отторжение органа. Шок. Ужас и понимание того, что все самое страшное скоро вернется. Новые слёзы и новое лечение. Мама не знала, как сказать об этом дочке.

Врачам за несколько месяцев с огромным трудом удалось стабилизировать состояние. Ксюша стала активнее, но анализы по-прежнему не радовали.

В данный момент Ксюше постоянно вводят препарат «Солирис», который снижает уровень белка. Без препарата почка погибнет. Каждые две недели девочке необходим флакон стоимостью 382 300 рублей. Это единственный способ сохранить пересаженный орган.

На данный момент необходимо закупить 10 флаконов препарата. На это необходимо 3 823 000 рублей. У семьи Ксюши таких денег нет, поэтому они обратились за помощью и надеются, что неравнодушные люди помогут их маленькой дочери победить страшный диагноз.

О том, как помочь Ксюше, можно узнать на е странице на сайте БФ «Алёша» – http://www.aleshafond.ru/children/shneyder_ksyusha/.