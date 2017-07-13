ЛАЭС изготовила изотоп для помощи больным онкологией

Первую в своей истории партию изотопа, необходимого для лечения онкологических заболеваний, отгрузила расположенная в Сосновом Бору Ленинградская атомная станция.

Партия из шести контейнеров с новым изотопом йода-131 была передана московскому Научно-исследовательскому физико-химическому институту имени Карпова в начале недели. Изотоп предназначен для радиофармпрепаратов, необходимых для диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Договор с заказчиком предусматривает еженедельную поставку четырех-шести блок-контейнеров с активностью содержимого 70 – 80 Кюри, что позволяет еженедельно выполнить 2 – 3 тысячи процедур по диагностике и лечению онкологических заболеваний.

«Период полураспада у полученного изотопа – восемь часов. То есть спустя это время после выгрузки из реактора активность будет в два раза меньше. Поэтому логистика поставок продумана до мелочей, нельзя терять ни минуты. Срывов допускать нельзя, так как от этого зависит стабильность производства радиофармпрепаратов», – рассказал начальник отдела радиационных технологий ЛАЭС Евгений Горбунов.

Реакторы ЛАЭС могут гарантированно попеременно облучать материалы, большая активная зона реактора позволяет одновременно облучать большое количество блок-контейнеров. Все это дает и низкую себестоимость продукту и позволяет обеспечить бесперебойность поставок.