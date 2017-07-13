СК задержал главу компании, в ангаре которой сгорели семь человек

Следком Петербурга нашел подозреваемого в гибели семи человек, тела которых нашли после пожара в ангаре на юге Петербурга утром 13 июля. Женщину уже готовят к аресту.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 31-летняя бизнесвумен оказалась подозреваемой, поскольку она возглавляет компанию, арендовавшую ангар для производства железобетонных конструкций. Следствие уже готовится предъявить женщине обвинение в причинении смерти по неосторожности, а также хочет выйти в суд с ходатайством об аресте.

Пожар в ангаре, расположенном на Загородной лице, 6, в Колпино начался в 3.30 утра. К приезду пожарных он горел по всей площади, а кровля его частично обрушилась. Когда огонь был полностью потушен и огнеборцы приступили к разбору завалов, под обгоревшими конструкциями обнаружили семь тел. Предположительно это были мигранты, которые днем работали в ангаре, а ночью там спали.