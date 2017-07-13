Еще
20:02 13.07.2017
Пришлите свою новость!
19:50
Волковский проспект «поплыл»
19:40
Прокуратура заступилась за инвалида-колясочника, отправленного в колонию
19:27
Генконсул Финляндии: По Красному Бору будем взаимодействовать на всех уровнях
19:24
Из-за дождя в ТРК «РИО» обвалился потолок, холл залит водой
19:15
Совместную книгу Стивена Кинга и его сына выпустят на русском языке
19:09
Областные дольщики перекрыли Колтушское шоссе
19:07
Четверть управляющей компании Пулково продали за 16 миллиардов
19:00
ЛАЭС изготовила изотоп для помощи больным онкологией
18:59
СК задержал главу компании, в ангаре которой сгорели семь человек
18:49
«Доктор Вэб»: Сайт госуслуг поражает компьютеры пользователей вирусом
18:39
Начальник кафедры физподготовки ВМА отделался штрафом в 2,5 миллиона за взятку
18:33
На Витебском вокзале началась реставрация, приуроченная к мундиалю
18:33
«Фонтанка» за 60 секунд – 13 июля
18:18
В Петербурге за порнографию задержан проектировщик «Мариинки-2» и стадиона на Крестовском
17:56
В массовой аварии с грузовиками на трассе «Россия» погибли 3 человека
17:49
Прокуратура отправила на закрытие 700 сайтов с наркотиками и онлайн-казино
17:28
Яровая предложила ограничить количество мигрантов на квадратный метр жилья
17:20
Nota Bene: Как "кировец" победил папу Вагнера
17:15
На КАД пробка больше 10 километров. Причина – ДТП
17:14
ФАС постарается снизить цены в кафе в аэропортах
17:06
Кабмин Британии опубликовал законопроект о выходе страны из ЕС
16:53
«Зенит» полностью сменил селекционный отдел
16:44
Чиновники изменили документацию к торгам по наружной рекламе по требованию УФАС
16:29
МВД в 2018 году может начать готовить миграционный кодекс России
16:29
В Петербурге зафиксировали сбой в работе банкоматов Альфа-банка
16:15
Мединский: Кто займет место Кехмана в Новосибирском театре, ещё не решено
16:05
В Выборгском районе «оптимизируют» детскую неотложку
16:01
Предприниматели предложили реализовать «закон Яровой» за счет абонентов
15:35
Греф: Мы должны возглавить биткоин-движение
15:25
В Летнем саду Кронштадта начался капитальный ремонт
15:18
В Петербурге заработала горячая линия для туристов
15:04
Утро пятницы в Петербурге будет туманным
14:57
Нарусова обогнала Матвиенко в десятке самых богатых чиновниц России
14:56
Перекресток Есенина и Сикейроса затопило водой
14:45
Один из 29 львов у дачи Кушелева-Безбородко оказался поддельным
14:40
Финляндия больше не боится наплыва беженцев
14:34
Александр Кержаков закончил футбольную карьеру и получил работу в Академии «Зенита»
14:31
Эмир Кустурица услышит петербургских музыкантов на фестивале в Сербии
14:29
ЦБ и Минэкономразвития рассказали об опасностях низкой инфляции
14:08
ВС признал нарушением ставку по кредиту выше, чем в рекламе
13:52
Орешкин не смог заразить Набиуллину оптимизмом по поводу 2%
13:39
Из-за взорванного дома идет обыск в администрации Лаголово
13:37
"Яндекс.Такси" и Uber объединяются
13:32
Владимир Кехман уходит с поста главы Новосибирского оперного театра
13:31
У петербуржцев на границе с Финляндией и Эстонией отобрали три центнера продуктов
13:24
На станцию «Площадь Ленина» на неделю закроют вход с Финляндского вокзала
13:21
Петербуржца пустили в Турцию только после уплаты долга пешеходу, которого он сбил
13:04
Северо-Западная дирекция Минкульта не смогла отсудить 67 млн у «Ремстройфасада»
12:50
В суд поступило дело предполагаемого сообщника миллиардера Михальченко
12:49
Болельщики «СКА-Хабаровск» 2 дня стояли в очереди, чтобы попасть на матч с «Зенитом»
12:40
ВЦИОМ: Половина россиян ожидает, что встреча Путина и Трампа пойдет стране на пользу
12:35
Европейский университет оформляет новую лицензию
12:18
В Конгресс США снова внесен законопроект об ужесточении санкций против России
12:03
Мужчина выпал из окна «корабля» на Авиаконструкторов
11:58
Набиуллина назвала главные риски для российской и мировой экономик
11:55
Финляндия не возражает против строительства "Северного потока-2"
11:45
Пятеро фигурантов дела об убийстве Немцова приговорены к срокам от 11 до 20 лет колонии
11:22
В ЦПКиО покажут историю парка в фотографиях
11:20
Суд продлил домашний арест экс-главы МЭР Улюкаева до 15 августа
11:14
На охрану мощей Николая Чудотворца в Петербурге выставили шесть росгвардейцев
11:05
ЦБ запретит банкам превращаться в ломбарды
10:57
В Волосово сдали психиатрам мужчину, явившегося в УФСИН с ножом
10:51
Программист из РФ, задержанный в ЕС по подозрению в хакерстве, попросил Путина о помощи
10:40
ЦБ не откажется от плавающего валютного курса
10:32
Стихи жены президента Финляндии выйдут на русском языке
10:24
Набиуллина: Инфляция в России будет колебаться в пределах 4%
10:16
Поездку с полицейским на капоте на скорости 80 км/час оценили в три года колонии
10:10
Глава ЦБ: Российская экономика будет расти, но не быстро
10:02
По факту гибели людей при пожаре в Колпино возбуждено уголовное дело
09:45
В Петербург прибыли мощи Святителя Николая Чудотворца
Предыдущие новости
Архив материалов
Технологии
Версия для печати
13.07.2017 18:49

«Доктор Вэб»: Сайт госуслуг поражает компьютеры пользователей вирусом

Аналитики компании, специализирующейся на борьбе с компьютерными вирусами, предупредили о потенциальной опасности пользователей портала госуслуг – gosuslugi.ru. Громкое заявление вышло при полном молчании самого портала.

Вирусный код, внедренный на сайт, аналитики «Доктора Веба» обнаружили несколько недель назад. Они обратились к администрации страницы, но реакции не дождались, и 13 июля были вынуждены сделать публичное заявление.

«Вредоносный код заставляет браузер любого посетителя сайта незаметно связываться с одним из не менее 15 доменных адресов, зарегистрированных на неизвестное частное лицо. В ответ с этих доменов может поступить любой независимый документ, начиная от фальшивой формы ввода данных кредитной карточки и заканчивая перебором набора уязвимостей с целью получить доступ к компьютеру посетителя сайта», – объясняют программисты. Другими словами, компьютер после посещения сайта госуслуг может быть заражен или же есть риск кражи персональных данных. Заражение может начаться в любой момент», – пишут разработчики.

Напомним, за последний месяц по всему миру прокатились две волны вирусных атак на различные сайты, в том числе госорганов и крупных компаний. Вирус-вымогатель зашифровывал данные, хранящиеся на компьютере. За дешифровку программа требовала заплатить в криптовалюте сумму, эквивалентную 300 американским долларам.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
12.07.2017 15:05

Tele2 запускает бесконтактное пополнение счета через Apple Pay

Tele2 расширяет возможности пополнения баланса: теперь с помощью технологии Apple Pay легко оплатить услуги связи на сайте оператора. Для этого владельцам iPhone, iPad и других устройств Apple достаточно зайти на страницу tele2.ru/payments и выбрать пополнение счета с помощью Apple Pay.
key.ru
12.07.2017 09:00

КЕЙ обновил мобильную версию интернет-магазина

Офлайн и онлайн сегодня тесно переплетаются друг с другом, образуя новую цифровую среду существования для пользователей.
КЕЙ
10.07.2017 08:00

КЕЙ рассказал, какие видеокарты подходят для добычи криптовалют

Курсы цифровых валют - биткоина (Bitcoin) и Эфира (Ethereum) - продемонстрировали колоссальный рост стоимости в 2017 году и, несмотря на незначительную потерю в цене в июне, продолжают приковывать к себе пристальное внимание общественности и финансовых экспертов.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Доктор Вэб»: Сайт госуслуг поражает компьютеры пользователей вирусом
Программист из РФ, задержанный в ЕС по подозрению в хакерстве, попросил Путина о помощи
За оскорбления в соцсетях «ЕдРо» требует ввести штрафы — платить придется квартирами
В США «Лабораторию Касперского исключили из списка поставщиков ПО
СМИ: Пенсионный фонд проверяет сведения об утечке данных 17 тысяч москвичей
Проект закона об обороте криптовалюты в РФ могут внести в Госдуму в сентябре
Почта России с августа будет доставлять посылки AliExpress за 6-10 дней
Кабмин ограничил покупку аппаратуры ГЛОНАСС из-за рубежа
Путин одобрил нейрокепку для водителей
Сайт ЕГРЮЛ продолжит «падать» ещё сутки
5G защитит Петербург от абонентов
Естественный отбор нам больше не друг
iPhone лучше танка
Вирус Petya боится прививок
«В космосе мы немножко послабее американцев»
Русские хакеры влезли в ядерные секреты Британии
Telеgram принял вызов
Роскомнадзор предостерег Google
«Единственный способ прекратить это безобразие — публичность»
Реестр добропорядочных сайтов
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Из-за дождя в ТРК «РИО» обвалился потолок, холл залит водой

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Один из 29 львов у дачи Кушелева-Безбородко оказался поддельным

«Фонтанка-SUP - 2017»: Улыбаемся и машем – веслом!

Новости компаний
Tele2
12.07.2017 15:05
Tele2 запускает бесконтактное пополнение счета через Apple Pay
Tele2 расширяет возможности пополнения баланса: теперь с помощью технологии Apple Pay легко оплатить услуги связи на сайте оператора. Для этого владельцам iPhone, iPad и других устройств Apple достаточно зайти на страницу tele2.ru/payments и выбрать пополнение счета с помощью Apple Pay.
key.ru
12.07.2017 09:00
КЕЙ обновил мобильную версию интернет-магазина
Офлайн и онлайн сегодня тесно переплетаются друг с другом, образуя новую цифровую среду существования для пользователей.
КЕЙ
10.07.2017 08:00
КЕЙ рассказал, какие видеокарты подходят для добычи криптовалют
Курсы цифровых валют - биткоина (Bitcoin) и Эфира (Ethereum) - продемонстрировали колоссальный рост стоимости в 2017 году и, несмотря на незначительную потерю в цене в июне, продолжают приковывать к себе пристальное внимание общественности и финансовых экспертов.
Цифровой супермаркет КЕЙ
07.07.2017 08:00
Цифровой супермаркет КЕЙ на Марата, 8 открылся после реконструкции
3 июля состоялось торжественное открытие магазина цифровой техники КЕЙ по адресу м. Маяковская, ул. Марата, 8. Посетителей ожидало знакомство с супермаркетом нового формата и приятные сюрпризы от организаторов праздника.
КЕЙ
30.06.2017 10:30
КЕЙ рассказал, какой компьютер нужен для майнинга биткоинов
Рост курса цифровой валюты биткоин на прошедшей неделе вызвал и существенный рост спроса на майнинг – единственный способ получить биткоины бесплатно. Специалисты КЕЙ рассказали, как правильно выбрать компьютер для майнинга.
КЕЙ
28.06.2017 08:00
Эксперты КЕЙ пояснили, что такое биткоин и майнинг
В июне 2017 года цифровая валюта – биткоин выросла в цене на 10% и достигла максимальной отметки 2713.00 долларов, что спровоцировало небывалый рост внимания к новому виду денежных средств и инновационной системе платежей.
22.06.2017 08:00
Эксперты КЕЙ рассказали, как выбрать игровой монитор
Современные мониторы создаются с учетом потребностей той или иной категории пользователей.
20.06.2017 08:00
Оплатить покупки в КЕЙ теперь можно с помощью Android Pay
23 мая 2017 года в России начал работу бесконтактный сервис оплаты покупок с помощью смартфонов Android.
19.06.2017 10:28
Группа «Эталон» победила в конкурсе «BIM-технологии 2016»
15 июня 2017 г. в Москве состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Лучшие мировые практики BIM-технологий в России».
КЕЙ
16.06.2017 08:00
Специалисты КЕЙ сравнили новые фотокамеры Nikon
Не так давно компания Nikon представила несколько новых моделей фотокамер, различающихся как ценой, так и своей целевой аудиторией
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.