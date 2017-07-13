«Доктор Вэб»: Сайт госуслуг поражает компьютеры пользователей вирусом

Аналитики компании, специализирующейся на борьбе с компьютерными вирусами, предупредили о потенциальной опасности пользователей портала госуслуг – gosuslugi.ru. Громкое заявление вышло при полном молчании самого портала.

Вирусный код, внедренный на сайт, аналитики «Доктора Веба» обнаружили несколько недель назад. Они обратились к администрации страницы, но реакции не дождались, и 13 июля были вынуждены сделать публичное заявление.

«Вредоносный код заставляет браузер любого посетителя сайта незаметно связываться с одним из не менее 15 доменных адресов, зарегистрированных на неизвестное частное лицо. В ответ с этих доменов может поступить любой независимый документ, начиная от фальшивой формы ввода данных кредитной карточки и заканчивая перебором набора уязвимостей с целью получить доступ к компьютеру посетителя сайта», – объясняют программисты. Другими словами, компьютер после посещения сайта госуслуг может быть заражен или же есть риск кражи персональных данных. Заражение может начаться в любой момент», – пишут разработчики.

Напомним, за последний месяц по всему миру прокатились две волны вирусных атак на различные сайты, в том числе госорганов и крупных компаний. Вирус-вымогатель зашифровывал данные, хранящиеся на компьютере. За дешифровку программа требовала заплатить в криптовалюте сумму, эквивалентную 300 американским долларам.