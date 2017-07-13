Начальник кафедры физподготовки ВМА отделался штрафом в 2,5 миллиона за взятку

Полковник Юрий Медведев, возглавляющий кафедру физподготовки петербургской Военно-медицинской академии имени Кирова, заплатит 2,5 млн штрафа за получение взятки от матери абитуриента. Женщина платила за подтягивание на перекладине.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд 13 июня огласил приговор полковнику Медведеву. Как сообщает пресс-служба горсуда, он признал свою вину в получении денег.

Суд установил, что летом 2015 года мать одного из абитуриентов предложила полковнику взятку. Дело в том, что ее сын не мог должным образом подтянуться на перекладине. Это мешало парню поступить в академию. За 300 тыс. рублей Медведев согласился обеспечить молодому человеку успешное прохождение профессионального отбора. Секретарю приемной комиссии полковник сообщил недостоверные сведения о результатах подтягивания на перекладине. Переведенными на банковский счет деньгами Медведев распорядился по своему усмотрению.

Суд назначил полковнику наказание виде штрафа в 2,5 млн рублей. Кроме того, Медведев должен заплатить 300 тыс. рублей в доход РФ.