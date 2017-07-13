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20:02 13.07.2017
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18:59
СК задержал главу компании, в ангаре которой сгорели семь человек
18:49
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«Фонтанка» за 60 секунд – 13 июля
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В массовой аварии с грузовиками на трассе «Россия» погибли 3 человека
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Яровая предложила ограничить количество мигрантов на квадратный метр жилья
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Nota Bene: Как "кировец" победил папу Вагнера
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17:14
ФАС постарается снизить цены в кафе в аэропортах
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16:53
«Зенит» полностью сменил селекционный отдел
16:44
Чиновники изменили документацию к торгам по наружной рекламе по требованию УФАС
16:29
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В Петербурге зафиксировали сбой в работе банкоматов Альфа-банка
16:15
Мединский: Кто займет место Кехмана в Новосибирском театре, ещё не решено
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В Выборгском районе «оптимизируют» детскую неотложку
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Предприниматели предложили реализовать «закон Яровой» за счет абонентов
15:35
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В Летнем саду Кронштадта начался капитальный ремонт
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В Петербурге заработала горячая линия для туристов
15:04
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В Петербург прибыли мощи Святителя Николая Чудотворца
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13.07.2017 18:33

«Фонтанка» за 60 секунд – 13 июля

В Колпино сегодня ночью случился пожар в ангаре. Погибли семеро. 

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То ли святые мощи уже не те, что раньше, то ли те, кто к ним ходит. В Петербург привезли левое ребро Николая Чудотворца. И, как ожидалось, еще ночью к Свято-Троицкому собору выстроилась очередь. Приехали важные люди, наряд Росгвардии и много верующих. Но духовенство говорит: могли бы быть и поактивнее. Рассказываем и показываем, кто отстоял ночь к святым мощам.

Лев-то ненастоящий! Один из 29 царей зверей, которых увезли на реставрацию со Свердловской набережной, оказался подделкой. Все чугунные, а он – из дешевого сплава. И тайна эта была не раскрыта с советских времен. Но это исправят. Смотрите красивые фото, как поистрепавшиеся львы превращаются в конфетку

Саша, куда же ты? Футболист Александр Кержаков завершает свою карьеру. Перед этим спортсмен долго колебался и даже спрашивал мнение своих подписчиков в Инстаграме.  

Жители Петербурга – народ неугомонный. Четверо наших с 26 июня идут под парусом в Арктику. И уже почти дошли до Карского моря. Не знаете, где это? Мы расскажем. 

Думали, лето наконец пришло? Ха! Завтра снова начнется вот это вот все, как мы привыкли. 

 


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10.07.2017 18:14

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Один из 29 львов у дачи Кушелева-Безбородко оказался поддельным

«Фонтанка-SUP - 2017»: Улыбаемся и машем – веслом!

Новости компаний
Tele2
12.07.2017 12:43
Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2
Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
«Деликатный переезд».
12.07.2017 10:00
Переезд без подготовки: миф или реальность
Перевозки на газелях и помощь соседей постепенно уходят в прошлое. Современный переезд – это когда вам ничего не нужно делать самостоятельно, все работы выполняются сотрудниками компании-перевозчика. Ежегодно количество сопутствующих услуг в сфере организации переездов возрастает.
Tele2
10.07.2017 18:14
STEREOLETO прошло по другим правилам с Tele2
9 июля в ЦПКиО им. Кирова завершился трехдневный фестиваль STEREOLETO, который прошел при поддержке Tele2. Абоненты оператора получили дополнительные преимущества: скидку на билеты, полезные подарки, возможность пройти через отдельный вход и побывать на afterparty с участниками группы POMPEYA.
«Фрост»
08.07.2017 10:00
Минеральная вода станет прозрачной для потребителя
Производители натуральной «минералки» уже пять лет ждут регламент Таможенного союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В мае его, наконец, одобрили и ожидается, что к концу года примут.
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07.07.2017 08:00
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Рост курса биткоина и эфира в начале 2017 года вызвал настоящий бум на криптовалютном рынке. И, несмотря на незначительные ценовые колебания криптовалют, тема майнинга – бесплатного способа добычи криптовалюты – продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в интернете.
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Марина Васильевна Трифонова, главный врач отделения эстетической стоматологии Atribeaute Clinique, врач высшей категории стала двукратным победителем всероссийского Чемпионата профессионального мастерства стоматологов в номинации «эстетическая реставрация».
Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
04.07.2017 10:53
УК “Новоселье”: в домах квартала “Дельта” возвели первые этажи
Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы” активно развивается. В скором времени планируется ввод в эксплуатацию третьей очереди строительства - квартала “Гамма”.
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