«Фонтанка» за 60 секунд – 13 июля

В Колпино сегодня ночью случился пожар в ангаре. Погибли семеро.

Лицензию оформить – дело нехитрое. Даже если у тебя ее отобрали по суду. Европейский университет оформляет новые документы.

То ли святые мощи уже не те, что раньше, то ли те, кто к ним ходит. В Петербург привезли левое ребро Николая Чудотворца. И, как ожидалось, еще ночью к Свято-Троицкому собору выстроилась очередь. Приехали важные люди, наряд Росгвардии и много верующих. Но духовенство говорит: могли бы быть и поактивнее. Рассказываем и показываем, кто отстоял ночь к святым мощам.

Лев-то ненастоящий! Один из 29 царей зверей, которых увезли на реставрацию со Свердловской набережной, оказался подделкой. Все чугунные, а он – из дешевого сплава. И тайна эта была не раскрыта с советских времен. Но это исправят. Смотрите красивые фото, как поистрепавшиеся львы превращаются в конфетку.

Саша, куда же ты? Футболист Александр Кержаков завершает свою карьеру. Перед этим спортсмен долго колебался и даже спрашивал мнение своих подписчиков в Инстаграме.

Жители Петербурга – народ неугомонный. Четверо наших с 26 июня идут под парусом в Арктику. И уже почти дошли до Карского моря. Не знаете, где это? Мы расскажем.

Думали, лето наконец пришло? Ха! Завтра снова начнется вот это вот все, как мы привыкли.