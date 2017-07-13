На Витебском вокзале началась реставрация, приуроченная к мундиалю

Масштабные реставрационные работы, приуроченные к чемпионату мира по футболу-2018, начались 13 июля на Витебском вокзале в Петербурге. Стоимость ремонта оценивается в 8,4 млрд рублей. Финансирование идет за счет собственной инвестиционной программы РЖД.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, первыми начнут реставрировать исторические фасады и стены здания вокзала — по образцу 1904 года. Строительные леса здесь уже возведены и сохранятся до конца октября 2017 года. Будет отреставрирована большая витражная арка на главном фасаде и часовая башня с рельефами сов. Обновят и наружную подсветку вокзала.

Проект предусматривает также обустройство инфраструктуры для маломобильных пассажиров: будет реконструирован специализированный зал ожидания с местами для отдыха, c санитарными комнатами и даже двумя спальнями. А к платформам на втором этаже пассажиры станут подниматься на лифтах.

На вокзале обновят все визуальные носители. Появится новая система навигации в едином стиле, будут установлены электронные табло, на которые информация поступает в автоматическом режиме.