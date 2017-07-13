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18:07 13.07.2017
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Водитель Петербурга
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13.07.2017 17:56

В массовой аварии с грузовиками на трассе «Россия» погибли 3 человека

В Новгородской области днем 13 июля в массовой аварии на трассе Москва – Петербург погибли и пострадали люди, в том числе ребенок.

По информации МЧС и МВД региона, на 418-м километре федеральной автодороги «Россия» днем 13 июля столкнулись три грузовых и три легковых автомобиля. В результате погибли трое водителей. Четыре человека в одной из легковушек получили травмы и были госпитализированы, среди них ребенок.

Подробности и фото – на «Водителе Петербурга».


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