В массовой аварии с грузовиками на трассе «Россия» погибли 3 человека

В Новгородской области днем 13 июля в массовой аварии на трассе Москва – Петербург погибли и пострадали люди, в том числе ребенок.

По информации МЧС и МВД региона, на 418-м километре федеральной автодороги «Россия» днем 13 июля столкнулись три грузовых и три легковых автомобиля. В результате погибли трое водителей. Четыре человека в одной из легковушек получили травмы и были госпитализированы, среди них ребенок.

Подробности и фото – на «Водителе Петербурга».