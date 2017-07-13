Прокуратура отправила на закрытие 700 сайтов с наркотиками и онлайн-казино

Из прокуратуры Петербурга в Роскомнадзор с целью блокировки за последние полгода была передана информация о нескольких сотнях сайтов, на которых пользователям предлагалось попробовать наркотики и сыграть в виртуальных казино. Часть из них уже закрыта.

Как сообщает надзорное ведомство 13 июля, с начала 2017 года в ходе регулярного мониторинга было найдено 430 порталов, где посетителям рекомендовались разные способы употребления запрещенных веществ. На 267 ресурсах пользователей вовлекали в азартные игры. Всю эту информацию в прокуратуре собирали совместно с МВД при активном участии горожан, которые натыкались на подобные страницы в Интернете. Далее эти сведения передали Роскомнадзору для включения всех сайтов в в «Единый реестр доменных имён, указателей страниц сайтов, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

Напомним, в него с 2012 года попадают страницы или ресурс целиком, если на них публикуется запрещенная информация — детская порнография, пропаганда наркотиков, суицида и т.д. Сейчас в реестре больше 77 тысяч сайтов.