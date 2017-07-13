Животное в деле проектировщика «Мариинки-2»

В Петербурге задержан польский бизнесмен Кшиштоф Поморски. В свободное от проектирования важнейших строек он, по версии полиции, удовлетворял потребности педо- и зоофилов.

Технический директор конструкторского бюро высотных и подземных сооружений («ВиПС») Кшиштоф Поморски задержан 13 июля 2017 года в офисе «Невской ратуши». Петербургский Интерпол и «заказной» отдел уголовного розыска предъявили специалисту арестный ордер, выданный прокуратурой Польши. Поморски обвинен в распространении порнографических материалов с участием детей и животных.

По данным прокуратуры города Лодзь, Поморски с июня 2005 по апрель 2009 года с электронных адресов с никами «specwymiana» (можно перевести техническим термином «замена спецификации»), «kinder2009», «kindzadza-z» и служебного «selborne_trade», находясь в Петербурге, размещал и распространял в Сети материалы порнографического содержания с участием малолетних и животных, предоставлял доступ своим клиентам.

Записи отсылались в Польшу с электронных устройств, установленных в квартире на Богатырском проспекте и офисе фирмы на Кантемировской улице.

Кшиштофу Петру Поморски 58 лет. В 1983-м окончил технологический университет Лодзи с дипломом инженера. Трудовую деятельность в России ведет с 2001 года. Должность технического директора конструкторского бюро высотных и подземных сооружений («ВиПС») получил в 2006-м. Он руководил проектом второй сцены Мариинского театра. В январе 2011 года проводил для журналистов экскурсию.

Фото: Михаил Огнев/Архив

МЧС выражало ему благодарность за активную и действенную помощь в реализации программы развития противопожарной безопасности России. По данным СПАРК, Поморски – владелец компании «Балтсервис» и гендиректор торговой корпорации «Селборн».

«ВиПС» – ведущая проектная компания России по комплексному управлению проектированием и строительством, от архитектурной концепции и экономической оценки до управления и эксплуатации. В штате компании состоят более 600 сотрудников: инженеров-проектировщиков, архитекторов, реставраторов, экономистов.

Компания получала контракты от Минкульта, цирка на Фонтанке, петербургского комитета по строительству, «Северной верфи» и других. Активное участие принимала в проектировании стадиона на Крестовском острове, реконструкции БДТ на Фонтанке, реставрации Морского собора в Кронштадте.

Работалось в Петербурге Кшиштофу Поморски непросто. Он жаловался на административные барьеры. В одном из интервью «Деловому Петербурге» обрисовал ситуацию художественно:

«Петербург имеет самую большую в мире охранную зону объектов культурного наследия. У нас охраняется все – от Эрмитажа до курятника».

Как сообщают польские СМИ, местная полиция с середины 2000-х обладала информацией о сети педофилов и зоолюбителей, но никак не могла установить личность активных участников, в том числе поставщика порно. Он представлялся клиентуре именем Piotr (Петр). Личность была идентифицирована в мае 2008 года, когда он вошел в свою «учетку» и завел разговор с одним из подозреваемых, кто уже сотрудничал с полицией. В этой беседе Piotr якобы не только рассекретил свои персональные данные, но и поделился личными воспоминаниями о похищении, изнасиловании и убийстве шестилетней девочки, совершенном как раз в 2008-м.

В 2011 году прокуратура Лодзи, как утверждает Polsat News, собрала доказательства о распространении тысяч видеороликов и фотографий с омерзительными сценами. Один из клиентов распространителя был приговорен к 2 годам 10 месяцам лишения свободы за 198 преступных эпизодов.

В марте 2013-го Поморски был объявлен в местный розыск. Журналисты приезжали к нему в Петербург, он предварительно согласился на разговор в желании объяснить ошибку следствия, но в день встречи отключил телефон и не пришел.

Европейский ордер на арест бизнесмена был выдан в январе 2016-го по двум статьям – «Приобретение, хранение и распространение порнографических материалов с несовершеннолетними» и «Принудительная проституция». Карточка Поморски появилась на сайте Интерпола.

В январе 2017 года он отправил в Польшу письменные показания о своей непричастности к распространению порнографии. Недавно Минюст Польши обратился в Генпрокуратуру с просьбой о задержании и выдачи. Российская сторона дала добро.

Завтра, 14 июля, Поморски повезут в суд для ареста на период процедуры экстрадиции. Времени для нее достаточно. Сроки давности по вмененным бизнесмену эпизодам – 25 лет, до апреля 2034 года.

Глава «ВиПС» Андрей Панферов сообщил «Фонтанке», что о задержании Поморски не знает, и добавил: «Не замечал за ним таких наклонностей».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»