Летние акции ЮИТ предлагают экономию и комфорт

Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» предложила ряд привлекательных летних акций.

Воспользовавшись ими, покупатели могут приобрести квартиры и офисы в жилых комплексах ЮИТ в Петербурге на еще более выгодных и комфортных условиях.

Покупатели, приобретающие с единовременной оплатой квартиру или офис, теперь могут воспользоваться удобной отсрочкой основной суммы платежана 3 месяца. Оплатив 10% стоимости, оставшиеся 90% можно внести в течение 3-х месяцев с даты подписания договора. При этом сохраняется скидка, которую ЮИТ традиционно предоставляет при единовременной оплате (она составляет от 10 до 18% для различных комплексов). Акция действует до 28 июля и распространяется как на все строящиеся объекты, так и на введенные в эксплуатацию.

Возможность отложить оплату 90% стоимости на срок до 3-х месяцев особенно удобна для покупателей, которые продают имеющееся жилье или ожидают поступления необходимых средств. Причем при покупке квартиры в сданном доме получить ключи можно будет уже после внесения 10%.

Финскую отделку «под ключ» со скидкой 50% можно приобрести при покупке любой квартиры в домах третьей очереди комплекса INKERI в городе Пушкин и в третьей очереди комплекса «Новоорловский» в Приморском районе. Заказать чистовую отделку – пакет «Стандарт» или «Комфорт» – необходимо одновременно с покупкой квартиры. Акция действует до 15 августа.

«Новоорловский»

Скидку в размере 3% позволяет получить акция «Бонус за скорость», которая теперь распространяется на все объекты ЮИТ в Петербурге. Акция действует для любых схем оплаты – единовременной, рассрочки, ипотеки. Забронировав квартиру или офис, покупатель в течение трех рабочих дней должен заключить договор и в течение двух дней внести первый взнос.

Воспользоваться акцией «Бонус за скорость» могут покупатели недвижимости во всех объектах ЮИТ. Акция действует до 28 июля в комплексах «Новоорловский, «Смольный проспект» Fjord «ТОЙВЕ», «Чапаева, 16», и до 22 июля – при покупке квартир во всех очередях 5-этажного комплекса INKERI.

Справка о компании АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

