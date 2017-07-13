Яровая предложила ограничить количество мигрантов на квадратный метр жилья

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая огласила идею на законодательном уровне ввести «норму площади в расчете на мигранта». Решать, сколько человек поместится на жилплощади, она предлагает местным властям. Жалобы на соседей-иностранцев депутат считает нужным рассматривать в упрощенном порядке.

Как сообщается на сайте партии «Единая Россия» 13 июля, такие меры, по словам Яровой, необходимы для борьбы с так называемыми «резиновыми» квартирами.

«Нереалистично выглядит представление о том, что участковый полицейский несколько раз сможет проверить каждую квартиру во вверенном ему районе, чтобы понять, где соблюдены требования, а где нет. Введение на уровне регионов понятия «норма площади в расчете на мигранта» сделает невозможным превращение квартир в «резиновые» и проживание в них «мертвых душ», – считает депутат.

Решать, сколько метров положено мигрантам при регистрации, по мнению Яровой, должны региональные власти в зависимости от того, сколько человек привлекается в качестве рабочей силы.

Кроме того, депутат считает, что реагировать на заявления граждан на нарушения миграционного законодательства надо оперативней, хотя уже сейчас они рассматриваются в двадцатидневный срок. По мнению Яровой, принимать их стоит в многофункциональных центрах по упрощенной процедуре, а ответом должен быть выезд для проверки информации.

Заметим, что, кроме «резиновых» квартир, что-то надо делать с квартирами несуществующими. Например, в Петербурге в начале года три фирмы попались на нелегальной регистрации примерно тысячи мигрантов по адресам, которых нет на карте.