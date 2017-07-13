Nota Bene: Как "кировец" победил папу Вагнера

13.07.2017 17:20

Согласно словам очевидцев, 13 июля 1962 года, то есть 55 лет назад из ворот сборочного цеха «Кировского завода» вышел первый трактор «Кировец-700».

История создания этого трактора восходит к знаменитой поездке в 1959 году в США главы советского государства Никиты Сергеевича Хрущева. Хрущев интересовался новейшими американскими разработками в области сельского хозяйства (и не только, кстати), и поэтому посетил завод знаменитой тракторостроительной компании «Джон Дир».

Дело было в том, что самый массовый советский трактор ДТ-54 на гусеничном ходу уже совершенно не устраивал сельское хозяйство страны, которая взялась за освоение целины в 1954 году. Нужны были гораздо более мощные тракторы, мобильные, которые могли бы быть универсальными платформами для самых разных нужд.

И вот Хрущев увидел на выставочной площадке «Джон Дира» среди разных машин новый трактор — модель 8010 «Голиаф». Это был колесный трактор, мощностью 215 лошадиных сил. Правда, у него не было кабины, и вообще — это был перспективный образец, который, как показала история компании не был принят рынком. Но Хрущев увидел в нем то, что по его мнению нужно было именно на целине.

Домой он вернулся с буклетиком, который был передан в итоге на «Кировский завод». Модель 8010 американцы в свете ухудшения политических отношений не продали. Зато удалось купить близкий по конструкции трактор канадской фирмы «Вагнер».

Сейчас люди, далекие от инженеринга и практического производства с усмешкой говорят о том, что «Кировец-700» является копией «канадца» и «американца». Однако если им предложить сделать даже саму простую копию в натуральную величину, которая не будет даже ездить — уверен, их ждет фиаско.

Потому что образец — это не просто основа для копирования, это, скорее сумма идей и ошибок. И тот, кто начинает делать аналог — должен пройти весь путь с начала до конца — плавить сталь, делать детали, штампы, изготовить гидравлические жидкости, и так далее. Что бы сделать копию лучше оригинала – надо иметь сумму технологии и талант.

«Кировец» же во многом превосходил свои прототипы, и в 1968 году на выставке в ФРГ получил золотую медаль, а в 1969 году добилась успеха на выставке сельхозмашин в Париже. Он в три раза увеличил производительность труда. И хотя его уже не производят почти что пятнадцать лет, десятки тысяч этих машин по прежнему работают на полях разных регионов России и за ее пределами.