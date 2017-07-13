ФАС постарается снизить цены в кафе в аэропортах

Занявшись неоправданно высокими ценами в аэропортах Москвы, антимонопольная служба решила предпринять меры для снижения цен в кафе в аэропортах вообще.

Как передает RNS, об этом 13 июля заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

«Мы смотрим, сколько занимают там (в цене. — Прим. ред.), условно говоря, интересы аэропортов, то есть стоимость аренды, и сколько, собственно, маржа этих компаний. Но в любом случае мы будем предпринимать действия, как мы это делали по парковкам в аэропортах, для того чтобы снизить эту цену для потребителей», – сказал он.

Артемьев отметил, что ФАС действительно видит «запредельные цены, и это, в общем, имеет важное социальное значение».

Ранее Московское областное УФАС России возбудило дела в отношении сетей ресторанов Burger King, «Шоколадница» и «Му-му» за установление и поддержание монопольно высоких цен на продукты питания в аэропортах Московской области.