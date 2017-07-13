Кабмин Британии опубликовал законопроект о выходе страны из ЕС

Кабинет министров Великобритании 13 июля обнародовал законопроект о выходе страны из Европейского Союза – «Брекзите».

Документ отменяет верховенство законодательства ЕС над британским, а также выводит страну из-под юрисдикции Европейского суда.

Предполагается, что все основные положения европейского законодательства, действующие в стране во время членства в Евросоюзе, будут перенесены в национальное законодательство, пишет Meduza.

Однако это не коснется Хартии Европейского Союза по правам человека. Эту часть европейского законодательства, закрепляющую фундаментальные права человека, в национальное законодательство переносить не планируется. Правительство считает, что в документе, закрепляющем права граждан ЕС, после выхода страны из Союза нет необходимости.

Включение в национальное законодательство положений о защите прав граждан ЕС, отмечает The Guardian, было одним из главных условий, выдвинутых оппозиционной Лейбористской партией к законопроекту о «Брекзите». Отсутствие этого пункта, пишет издание, может привести к тому, что лейбористы не проголосуют за законопроект.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС прошел 23 июня 2016 года. За то, чтобы страна прекратила членство в Евросоюзе, проголосовали 52 процента участников референдума.

Официально процедура «Брекзита» началась в конце марта 2017 года, когда премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила руководству ЕС уведомление о намерении страны покинуть Союз. Ожидается, что процесс выхода Великобритании из ЕС займет около двух лет.