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13.07.2017 16:44

Чиновники изменили документацию к торгам по наружной рекламе по требованию УФАС

Еще три жалобы предпринимателей на документацию комитета по печати Смольного к торгам по наружной рекламе были рассмотрены на заседании управления Федеральной антимонопольной службы Петербурга 13 июля. Две из них признали обоснованными, изменения чиновники уже внесли.

Как сообщает пресс-служба УФАС, справедливыми признали претензии компаний «Русский имидж», «Лидер Медиа». Компании «Расвэро» в удовлетворении жалобы отказали.

После того как 2 июля впервые за четыре года был объявлен конкурс на аренду рекламных конструкций, а их в городе больше трех тысяч, в антимонопольное ведомство посыпались жалобы от предпринимателей на документацию — где-то были зачеркнуты фразы, некоторые слова можно было толковать двояко, где-то не хватало подробных разъяснений. Все это препятствовало участию в торгах. Первой жалобу подала одна из крупнейших компаний на рынке наружной рекламы — ООО «Постер». Новые торги должны состояться 17 июля, комитету по печати было внесено предписание устранить нарушения.


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