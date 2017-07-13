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13.07.2017 16:29

«Главстрой-СПб» открыл продажи в новом корпусе ЖК «Юнтолово»

«Главстрой-СПб» открыл продажи в новом корпусе ЖК «Юнтолово»
«Главстрой-СПб»

Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», приступила к реализации жилья в четвертой очереди жилого комплекса «Юнтолово».

Квартиры будут переданы жильцам с качественной чистовой отделкой в соответствии с новым стандартом компании. Стоимость квартир на старте продаж начинается от 2,6 млн рублей.

«Главстрой-СПб» открыл продажи в четвертой очереди нового жилого района «Юнтолово» в престижном Приморском районе Санкт-Петербурга. Первым в продажу поступил второй корпус, расположенный на первой линии Юнтоловского заказника.

В доме предусмотрено 47 квартир – от удобных однокомнатных до функциональных двухкомнатных. На выбор покупателей представлены как классические планировки, так и квартиры евроформата с просторной кухней-гостиной и уютной спальней; предусмотрены кладовые и остеклённые балконы.

Отделка в квартирах будет выполнена по новым разработанным компанией стандартам. Она включает оклейку стен фактурными обоями на флизелиновой основе под покраску, напольное покрытие из ламината с ярко выраженной фактурой дерева. В комнатах будут установлены современные радиаторы с терморегуляцией, глухие межкомнатные двери, металлическая входная дверь с замком и фурнитурой. Ванные комнаты будут полностью облицованы плиткой песочных оттенков.

Четвертая очередь строительства нового жилого района «Юнтолово» состоит из семи четырехэтажных домов. Общая площадь корпусов составляет 31 391 кв. м, жилая (без учета балконов и лоджий) – 21 410 кв. м. Покупатели могут выбрать из одно-, двух- и трехкомнатных квартир площадью от 32 до 58 кв. м. Для удобства и комфорта жильцов все дома оборудованы лифтами. Плановый срок ввода домов в эксплуатацию – третий квартал 2019 года.

Корпуса аккредитованы по ипотеке в Сбербанке, ВТБ24 и Банке «Санкт-Петербург». Ипотечные ставки начинаются от 10%. Продажи ведутся в соответствии с 214-ФЗ.

Справка о компании «Главстрой-СПб» 


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