МВД в 2018 году может начать готовить миграционный кодекс России

МВД России планирует разработать миграционный кодекс, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя главы МВД России Александра Горового.

«Миграционное законодательство будет постоянно меняться. Мы поставили перед собой задачу до конца года провести ревизию миграционного законодательства вообще, а потом приступить к подготовке миграционного кодекса РФ», — сказал Горовой на заседании президиума Совета законодателей России.

Напомним, в конце июня ведомство представило свое видение концепции миграционной политики на ближайшие два года.