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18:07 13.07.2017
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13.07.2017 16:29

В Петербурге зафиксировали сбой в работе банкоматов Альфа-банка

Банкоматы Альфа-банка на некоторое время переставали работать в Петербурге днем 13 июля. О неполадках сообщали читатели «Фонтанки».

В самом банке нашему изданию подтвердили, что в результате технического сбоя некоторые банкоматы действительно не выдавали наличные.

«Сбой затронул лишь 15% всей банкоматной сети по России. При этом клиенты могли вносить денежные средства через эти банкоматы», – рассказали в банке.

Неполадки, как отметили в пресс-службе, были устранены за 15 минут. Сейчас работа восстановлена.


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