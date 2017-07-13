В Петербурге зафиксировали сбой в работе банкоматов Альфа-банка

Банкоматы Альфа-банка на некоторое время переставали работать в Петербурге днем 13 июля. О неполадках сообщали читатели «Фонтанки».

В самом банке нашему изданию подтвердили, что в результате технического сбоя некоторые банкоматы действительно не выдавали наличные.

«Сбой затронул лишь 15% всей банкоматной сети по России. При этом клиенты могли вносить денежные средства через эти банкоматы», – рассказали в банке.

Неполадки, как отметили в пресс-службе, были устранены за 15 минут. Сейчас работа восстановлена.