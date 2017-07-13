Мединский: Кто займет место Кехмана в Новосибирском театре, ещё не решено

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал решение Владимира Кехмана покинуть пост генерального директора Новосибирского театра оперы и балеты. По словам Мединского, это сделано во имя имиджа Минкульта.

Слова министра 13 июля приводят «Ведомости». Мединский подтвердил изданию, что уход генерального директора связан с подошедшей к концу процедурой банкротства: «Я имел с Кехманом на эту тему продолжительный разговор. Формально у нас решения суда, как вы знаете, нет, но Кехман сказал, что, чтобы не подрывать имидж Министерства культуры, он сейчас уходит в отпуск, а после отпуска он с должности генерального директора уходит», – заявил глава Минкульта.

Пока в ведомстве не определились с заместителем на освобождающийся пост и рассматривают несколько кандидатур.

При этом Мединский отметил, что, после прихода Кехмана в Новосибирский театр, учреждение в 1,5 раза увеличило доходы, также стала расти заполняемость зала. При нем сделали ремонт здания, в том числе с привлечением внебюджетных средств, которые находил генеральный директор.

Кехман был назначен гендиректором Новосибирского театра оперы и балета в марте 2015 года, после скандала с постановкой оперы «Тангейзер». Она поставила точку в карьере его предшественника – Бориса Мездрича.

Процедуру банкротства Кехмана петербургский арбитраж запустил в прошлом году. На тот момент сумма требований кредиторов к основателю группы JFC (занималась поставкой фруктов) составила 9 млрд рублей.

В июне 2017 года Кехман брал отпуск по уходу за ребенком: в апреле у него родилась дочь. Но 7 июля он вернулся к работе в Новосибирском театре.