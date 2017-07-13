Ротенберг растит конкурента «Зениту» и «Тосно»

Еще один большой футбольный клуб в Петербурге скоро может стать реальностью. «Фонтанка» рассказывает о том, как подготовилось к новому сезону петербургское «Динамо» – проект Бориса Ротенберга.

Миллиардер Борис Ротенберг планомерно занимается в Петербурге становлением второго большого футбольного клуба. «Динамо СПб» понадобилось два года, чтобы подняться с третьей ступеньки российского футбола (ПФЛ) на вторую (ФНЛ). Следующая цель — закрепиться в ФНЛ и начать выстраивать футбольную пирамиду. Пример решено брать с «Зенита»: уже создана команда «Динамо-2», которая будет выступать в ПФЛ. Такого нет даже у «Тосно», уже вышедшего в премьер-лигу.

У петербургского футбольного клуба «Динамо» давняя история. Он на три года старше «Зенита» («Динамо СПб» основано в 1922 году) и какое-то время даже спорил с сине-бело-голубыми за статус главной команды Ленинграда. Но в последние годы хорошей жизнью петербургские динамовцы похвастаться не могли. В 2004 году клуб был расформирован, в 2007 воссоздан, а в 2015 вновь едва не расформирован из-за долгов. Спас легендарную команду миллиардер и совладелец «СМП-Банка» Борис Ротенберг, только что вышедший из проекта московского футбольного «Динамо». Он помог петербургскому расплатиться с долгами, а вскоре стал его полноправным владельцем. Управлять новым проектом Борис Ротенберг поставил Дмитрия Рубашко —когда-то бравшего у него уроки по дзюдо. Главным тренером был поставлен Александр Точилин — молодой специалист, отыгравший 14 сезонов подряд за московское «Динамо».

Новой команде пришлось подниматься с низов, то есть с Профессиональной футбольной лиги. Уже в первом сезоне задача стояла выйти в Футбольную национальную лигу, но не получилось.

– В первом сезоне понятно, что сбор футболистов был спонтанным, – объясняет «Фонтанке» Рубашко. – Мы набирали ребят в спешке. Поэтому и футбол был не того уровня, какой мы планировали. Потом разобрались немного на трансферном рынке и со второго сезона уже достаточно хорошо стали подбирать игроков.

Второй сезон команда Ротенберга провела на порядок лучше. За весь чемпионат 2016/17 «Динамо» лишь на один тур отдало первое место. Итог – 20 побед, 4 ничьи и всего 2 поражения. При этом бюджет клуба не был заоблачным – чуть больше 100 миллионов рублей.

В ФНЛ бюджет клуба увеличился практически в три раза — примерно до 300 миллионов. Увеличение произошло за счет взносов в ФНЛ, перелетов, зарплат новым игрокам и создания второй команды по примеру «Зенита». Создание «Динамо-2» Рубашко считает главной клубной новостью нынешнего лета.

– Появление второй команды в ПФЛ – большое дело для прогресса нашей молодежи, – считает генеральный директор.

В свое время владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий поставил цель: появление в команде первого собственного воспитанника. У владельца одной из самых крупных торговых сетей в России на это ушло 6 лет. Рубашко на вопрос о появлении в основе «Динамо» доморощенных игроков улыбается и уходит от ответа.

– Это у них (у воспитанников) самих нужно спросить, – говорит он. – Это все настолько индивидуально. Все зависит от их трудолюбия и целеустремленности. У тех, у кого футбол стоит на первом месте, это получится.

Ну а пока «Динамо» ищет игроков, где получится. Покинули команду 8 футболистов, у 7-ми из которых закончились контракты, еще один – защитник Максим Старков – вернулся из аренды в родной «Краснодар». 14 футболистов пришло. Самое яркое приобретение — экс-зенитовец, петербуржец Олег Власов, отыгравший 13 сезонов в премьер-лиге.

– Я бы не хотел говорить, что Власов это наш самый успешный трансфер этого лета, – говорит Рубашко. – Добротный, хороший — да. Но у нас почти все трансферы удачные. Мы вообще начиная со второго сезона не делаем каких-то ошибок, не берем футболистов, которые нас потом разочаровывают. Думаю, что и впредь будет также.

Другим известным (к сожалению, не по игровым причинам) футболистом, пополнившим «Динамо», стал Иван Соловьев. В 2013 году считался одним из самых больших талантов в российском футболе. В 19 лет играл в основе московского «Динамо». Легендарный трансфер в «Зенит», на котором агент игрока Деннис Лахтер заработал 1,3 миллиона евро, испортил Соловьеву всю карьеру. Сам молодой футболист, сыгравший в итоге всего в одном матче за «Зенит», по одним данным получал в петербургском клубе 1,5 миллиона в год, по другим 300 тысяч. Последний вариант все-таки выглядит сомнительно, потому что по признанию самого Соловьева, после ухода из «Зенита» он стал получать в 10 раз меньше. Что-то подсказывает, что вряд ли игрок живет сейчас на 30 тысяч евро в год. Тем не менее особых спортивных успехов за ним тоже не замечено — 20 матчей за «Факел» и итоговое 10 место в ФНЛ в прошлом сезоне. В петербургском «Динамо» на Соловьева возлагают большие надежды.

– Мне не хотелось бы разбираться в его прошлом, – отмахивается Рубашко на вопрос о Соловьеве. – Мы с ним общались и донесли до него, что у нас в приоритете — дисциплина и игра. Он парень достаточно игровой. Все данные у него есть. В принципе у нас очень многие ребята очень талантливые. Может у кого-то есть какие-то шероховатости в прошлой карьере, но нужно дать им возможность перезагрузить свою карьеру. Судя по тому, как Соловьев сейчас выкладывается на тренировке и с каким желание он выходит на игру, с ним все будет в порядке.

Отметим еще воспитанника «Зенита», перешедшего в «Динамо», – Кирилла Костина. У бывшего капитана «Зенита-2» тоже карьера пока не складывается. Попытка набраться опыта в солнечной Португалии в клубе третьей местной лиги «Лейрия» завершилась неудачей: владельца клуба арестовали за возможные связи с мафией . Возвращение в «Зенит» триумфальным не получилось. Сезон 2016/17 Костин частично отыграл за «Зенит-2» в ФНЛ, частично за молодежную команду сине-бело-голубых. Вряд ли это то, что нужно профессиональному футболисту в 23 года. Рубашко считает, что в «Динамо СПб» Костин сможет прогрессировать дальше.

На первый взгляд, пока команда-мечта в «Динамо» не собирается. Да и сложно это сделать на 200 миллионов рублей (таков примерный бюджет только основной команды). В ФНЛ это практически нижняя планка для сносного существования.

– Сложно сказать, кто придет еще и кого мы будем менять, – рассуждает генеральный директор клуба. – Но хочется, чтобы мы уже этим составом показали хорошую игру. И пока это получается. В первой игре сезона с «Енисеем» самоотдача была запредельная. Ребята все отработали на 200 процентов.

«Динамо» действительно 8 июля уже сыграло первый матч нового сезона. Соперник был серьезный – «Енисей», бронзовый призер прошлого чемпионата ФНЛ. Петербуржцы выиграли со счетом 2:1, на счету Соловьева – голевой пас.

В качестве домашнего стадиона заявлена малая спортивная арена «Петровского». С «Зенитом» договорились легко, но проблемы пришли, откуда не ждали. Резко возросшее в последнее время количество футбольных команд в Петербурге и отсутствие качественных стадионов, привело к накладкам. Полиция испугалась большого количества футбольных фанатов в одном месте в один день и попросило «Динамо» перенести ближайшие четыре матча на запасной стадион. Таковым оказался стадион «Электрон» в Великом Новгороде, где еще недавно проводило свои домашние игры «Тосно».

– Сколько мы там проведем матчей, пока неизвестно, – с сожалением комментирует ситуацию Рубашко. – Но какие-то матчи-накладки будут происходить и во избежание столкновений болельщиков нам рекомендовано играть в Новгороде.

О большой арене «Петровского» в клубе пока даже и не мечтают. «Нам бы малую для начала собрать и то хорошо будет», – говорит Рубашко. Болельщиков у «Динамо» в Петербурге действительно пока немного.

Говорят, что ни одного матча «Динамо СПб» пока не посетил и его главный болельщик — Борис Ротенберг. Хотя Рубашко утверждает, что миллиардер активно участвует в жизни команды.

– Борис Романович участвует во всех решениях клуба, – говорит его бывший ученик. – Мы регулярно обсуждаем с ним дела. Естественно, ему это небезразлично. Он уделяет очень много времени команде. Он знает и понимает, какие у нас футболисты, какие трансферы в разработке. Созваниваемся с ним по мере необходимости. Он всегда на связи. Либо встречаемся, обсуждаем рабочие моменты.

О премьер-лиге Рубашко говорит с осторожностью. «Пока не планируем. Сейчас наша задача — закрепиться в ФНЛ», – обрывает он на полуслове, не давая развить тему. Но всего через 5 лет большой юбилей – столетие клуба. Поговаривают, что в планах у Ротенберга к этому времени вернуть легендарный петербургский клуб на вершину пищевой цепи российского футбола.

«Петербургское «Динамо» еще будет долго существовать. Никто не скажет насколько долго, но развитие клуба есть и планируется на многие годы вперед», – обещает Рубашко.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»