«Зенит» полностью сменил селекционный отдел

В петербургском футбольном клубе «Зенит» полностью сменился состав селекционного отдела, отвечающий за поиск и отбор новых футболистов.

Как стало известно «Фонтанке» 13 июля, вслед за бывшим руководителем этого отдела Антоном Евменовым команду покинули селекционеры Армен Маргарян, Владимир Боровичка, Алексей Панфилов и Константин Шипулин.

Вместо них пришли Сергей Ломакин и Иван Стрельцов, ранее уже работавшие в селекционном отделе «Зенита», а также Никита Колесников, сын массажиста «Зенита» Сергея Колесникова. Эту информацию «Фонтанке» подтвердил Сергей Ломакин по телефону.

Как ранее сообщалось, новым главой отдела стал Александр Бокий.

Напомним, что в «Зените» этим летом сменилось руководство. Вместо Максима Митрофанова должность генерального директора занял Сергей Фурсенко. После этого «Зенит» начал планомерно избавляться от футболистов, купленных в последние полтора-два года. Клуб уже официально покинули Роберт Мак («ПАОК») и Артур Юсупов (аренда в «Ростов»). В планах расставание с Маурисио и Эрнани. В общей сложности, по словам спортивного директора Константина Сарсании, команду покинут 6 – 7 игроков.