Предприниматели предложили реализовать «закон Яровой» за счет абонентов

«Пакет Яровой» комиссия РСПП предложила финансировать из карманов россиян – с помощью «специального платежа для абонентов и пользователей» в размере до 5% от среднего счета за месяц.

Как передает РБК 13 июля, комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и информационно-коммуникационным технологиям подготовила поправки к «антитеррористическим» законам. В материалах к заседанию комиссии предлагается законодательно установить упомянутый спецплатеж, который будет получать оператор.

Средства, полученные операторами в рамках концессионного соглашения между Россией и операторами связи, будут направлены на создание, модернизацию и эксплуатацию систем, необходимых для реализации требований «закона Яровой». Контроль за денежными средствами будет осуществлять Минкомсвязь.

Сумма подлежащего уплате платежа, по оценке комиссии, может составить 3–5% среднемесячного счета абонента. По оценке Минкомсвязи, доходы от услуг связи за 2015 год составили 1,672 трлн рублей, за 2016 год — 1,657 трлн рублей. То есть, спецплатеж в совокупности в масштабах страны составит 50–85 млрд рублей ежегодно. За неуплату специального платежа предлагается установить административную ответственность путем внесения изменений в КоАП.

С 1 июля 2018 года в силу вступает «закон Яровой» — пакет антитеррористических поправок, получивший свое неофициальное название по фамилии одного из авторов документа, депутата Госдумы Ириной Яровой. Среди прочего он предписывает операторам связи хранить три года информацию о фактах коммуникации абонентов, а организаторам распространения информации в интернете (ОРИ), к которым относят электронную почту, форумы и другие сервисы, позволяющие обмениваться сообщениями через Сеть, — год.