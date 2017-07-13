Греф: Мы должны возглавить биткоин-движение

Крупные российские банки должны встать во главе биткоин-движения. Об этом заявил глава Сбебанка Герман Греф в ходе Международного финансового конгресса, состоявшегося в Петербурге 13 июля.

«Биткоин – одна из самых серьезных технологий, развитие которых приводит к тому, что мы не видим, где наше место. Очевидно, мы должны возглавить движение биткоин», – сказал он.

По мнению топ-менеджера, если технологией не воспользоваться вовремя, она может создать для банков гораздо большую опасность, чем конкуренция большого количества финтех-компаний.

Биткоин — самая популярная криптовалюта, созданная на основе технологии распределенных вычислений. В отличие от обычных денег, которые эмитирует Центробанк, криптовалюты не имеют материального носителя и существуют только в виде программного кода. Российский Центробанк в 2014 году заявил, что считает операции с биткоинами «сомнительными», но затем пересмотрел свои взгляды. Сейчас регулятор планирует создать в России национальную виртуальную валюту.