В Летнем саду Кронштадта начался капитальный ремонт

Один из старейших петербургских парков — Летний сад в Кронштадте – ждут большие преобразования. Как сообщили 13 июля в Смольном, подрядчик ООО «Профиль», который 2 мая 2017 года победил в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту зеленой зоны, получил разрешение комитета по охране памятников (КГИОП) на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и ордер ГАТИ, действующий до октября 2019 года. В парке начали устанавливать строительный городок.

Ландшафтные архитекторы использовали исторические чертежи, уточняют в Смольном. В саду предстоит воссоздать дубовую аллею, отремонтировать набивные дорожки, большую гранитную лестницу и грот на холме Славы. Будет благоустроена территория вокруг памятников, появятся смотровые площадки, детские уголки, где установят оборудование, подходящее, в том числе, для детей с ограниченными возможностями.

Больные деревья и самосевные заросли уберут, а взамен посадят 200 новых деревьев — лип, дубов, каштанов, яблонь и лиственниц, и 3,6 тысячи кустарников.

Стоимость работ составит более 80 миллионов рублей.

Заказчик — центр комплексного благоустройства, подведомственный комитету по благоустройству. Проект ремонта выполнило Научно-производственное объединение "Ранд". В 2016 году осенью прошла реставрация ограды сада, расположенной вдоль Петровской улицы, работы вело ООО РПНЦ "Специалист".

Капремонт сада обещают завершить в 2019 году.