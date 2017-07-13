В Петербурге заработала горячая линия для туристов

Горячая линия для туристов запущена в Петербурге. Сервис призван помочь в получении актуальной информации о времени работы достопримечательностей в Северной столице, схемах проезда и расписание транспорта.

Как сообщает пресс-служба комитета по развитию туризма Смольного 13 июля, по горячей линии гости города также смогут узнать о популярных городских маршрутах, проконсультироваться по спортивным мероприятиям, проходящим в Петербурге, и оставить свой отзыв.

Поддержка туристов ведется на русском и английском языках по телефонам:

8 800 234 12 58

8 (812) 456 03 03

Звонки принимаются с 9.00 до 21.00.