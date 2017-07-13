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13.07.2017 15:35
8 Комментариев

И чтобы никто не ушёл обиженным

В Петербург из итальянского Бари прибыл ковчег с левым ребром Николая Чудотворца. Верующие начали занимать очередь на поклонение мощам накануне – и простояли всю ночь, думая, что к cвятыне их пустят не раньше второй половины следующего дня. Но жаждущих оказалось меньше, чем ожидали святые отцы.
И чтобы никто не ушёл обиженным
Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Уже в 8 утра 13 июля вдоль реки Монастырки собралась очередь желающих поклониться святыне – мощам одного из самых почитаемых христианских святых, Николая Чудотворца. Были те, кто приехал из Ленинградской области, из Калининграда и даже из Прибалтики. Некоторые захватили с собой складные стульчики – стоять предстояло всю ночь. 

Золотой ковчег с мощами появился на Первом Лаврском мосту около половины десятого утра. Его сопровождала внушительная охрана в чёрных костюмах и с бейджами «Росгвардия» и весь цвет духовенства Петербурга и Ленинградской области. 

Следом за священниками и силовиками шли представители власти, среди них – вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и депутат Госдумы Игорь Дивинский. Список, наверняка, был бы еще больше, но губернатор Георгий Полтавченко не дождался святыни и ушел в очередной отпуск еще 10 июля, а вице-губернатор  Игорь Албин отправился на священную гору Афон сразу после закрытия Кубка конфедераций, и пока не вернулся из своего паломиничества. 

Еще утром на пути к Свято-Троицкому собору уже выстроились палатки с иконами, книжками и свечами (самая дорогая иконка, в рамке и под стеклом – 200 рублей), квасом и мороженым (40 рублей за рожок). В сторонке выставили сувениры подороже – латунные колокольчики с кожаными хлястиками по 4,5 тысячи. Приветливый продавец, отвечая на вопрос «Фонтанки» выразил надежду, что для его товара сегодня тоже будет удачный день. 

У входа в Свято-Троицкий собор почетный караул – курсанты учебного центра ВМФ –  и десятка два верующих, которым предстояло попасть в собор вместе с крестным ходом. «Мы приехали из Красноярска и зашли в Лавру просто посмотреть, – рассказала корреспонденту пожилая пара. -  И совершенно случайно узнали, что сегодня привозят мощи Николая Чудотворца. Нам очень повезло». А вот группка петербурженок прорвалась в первые ряды буквально с боем – и с помощью доброго батюшки, который проходил мимо спорящих с волонтёрами мирянок и помог им преодолеть кордон. Но, когда началась служба, в Лавре приняли решение пустить в храм всех, кто томился на набережной Монастырки – около тысячи человек. 

Митрополит Варсонофий прочитал поучительную проповедь о том, как Николай Чудотворец уже в наши времена продолжает помогать тем, кто к нему обращается. Например, во сне вразумил пьющего, на которого пожаловалась в молитвах святому его мама: «Вошел к нему старичок, и сказал: « Ты долго будешь мучить мать? Она ко мне постоянно обращается за помощью. Вот я тебя предупреждаю: если не перестанешь пить, то ты скоро умрёшь». 

Потом первыми приложиться к мощам дали морякам, которым святой особенно покровительствует. 

И чтобы никто не ушёл обиженным

Через полчаса ворота храма закрыли, чтобы очередь к мощам внутри него не прибывала. К этому времени туда уже попало около двух тысяч верующих – на то, чтобы поклониться ковчегу, им понадобился час. Процесс ускоряли юноши в красных рубашках-поло из движения «Сорок сороков», которое в СМИ именуют «боевым крылом РПЦ». «Мы из Москвы приехали, там тоже помогали, – рассказал один из них корреспонденту. – Мы не спортивные фанаты, это все либеральные слухи. Среди нас много спортсменов, которые занимаются бегом, плаванием».

Ребята в красном принимали под локотки подходящих к ковчегу, и напоминали: «Родные, прикладываемся один раз, не задерживаем очередь. На ковчег сверху ничего не кладем!». 

Верующие, действительно, прикладывали к ковчегу купленные на улице и принесенные с собой иконки, крестики, а одна пожилая женщина приложила даже свежую буханку монастырского хлеба. Правильно прикладывать было сбоку. Стекло сверху то и дело протирал специальной тряпочкой дежуривший у ковчега батюшка. В очереди пели «Славься» и читали акафист Николаю Чудотворцу. То и дело подходили желающие приложиться без очереди, потому что они "тут работают". Многим удалось – ковчег был достаточно велик, чтобы прикладываться по трое-четверо.

«Я специально загранпаспорт сделала, чтобы в Бари поехать, а он сам приехал, – рассказала корреспонденту «Фонтанки» пожилая женщина в храме. – Иконку хочу приложить, я сама её сделала, это алмазная вышивка. У меня мама умерла на Николу зимнего, я сиротой осталась, прошла детский дом. Он мне всю жизнь помогал». 

«А в Бари вы бы так не поклонились, – сказал женщине с вышитой иконой высокий мужчина средних лет. – Там саркофаг внизу находится, его не поднимают, только миро собирают раз в год».

А тем временем в корпусе «Святодуховского» духовного центра, прямо на пути следования паломников, простаивала праздничная ярмарка. Как рассказала корреспонденту её администратор, ярмарку организовали «с благословения настоятеля» специально к приезду мощей. На продажу выставили мёд, абхазские специи, орехи и сухофрукты, иконы, янтарь, горячий эспрессо и модные брелки-кролики из меха кроликов. Но неожиданно прямо у входа в торговый зал появилось ограждение – и верующие проходили мимо. Покупателей решено было зазывать с чёрного хода.

И чтобы никто не ушёл обиженным

У выхода из храма для тех, кто прошел испытание очередью и приложился к мощам, выставили стулья и палатки с недорогим квасом и пирожками. 

Между тем за Вторым Лаврским мостом начала собираться новая очередь. К 13 часам она дошла до вестибюля метро «Площадь Александра Невского-2», её хвост прошёл вдоль музея Городской скульптуры и загнулся в Черновецкий переулок. В общей сложности возможности поклониться мощам ждали около 4 тысяч человек. От жары многие спасались под зонтиками. Бесплатной воды, про которую многие прочитали в СМИ, верующим не давали. Очередь роптала. Оказалось, что на пресс-конференции вице-губернатор Говорунов сказал, что "вопрос с водой решается", но обещать ничего не обещал.

Ждать верующим оставалось меньше, чем они предполагали. Людей начали запускать в храм гораздо раньше 16-ти часов, о которых было объявлено ранее – уже в 13 часов.

«Мы ожидали, что людей придёт гораздо больше», – признался корреспонденту один из батюшек. 

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"

 


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комментарии пользователей (8)
istcho
13 июля 2017 г. 16:01
Грешно смеятся....
Роднуля
13 июля 2017 г. 16:00
И есть же те, кто в это верит и про мощи, и про левое ребро.... Вот уж воистину, не оскудеет земля.....
sgi
13 июля 2017 г. 15:59
Каких только занятий люди себе не напридумывают...
Promenad
13 июля 2017 г. 15:57
Я бы еще Ленина так же возил....можно его за деньги показывать. Думаю очередь была бы не меньше.
esoptro
13 июля 2017 г. 15:54
Интересно, если сделать интерактивную карту мощей всех святых, не будет ли это оскорблением тех самых чувств?
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Перевозки на газелях и помощь соседей постепенно уходят в прошлое. Современный переезд – это когда вам ничего не нужно делать самостоятельно, все работы выполняются сотрудниками компании-перевозчика. Ежегодно количество сопутствующих услуг в сфере организации переездов возрастает.
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