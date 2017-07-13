"Полстраны под парусом". Часть вторая

Арктическая экспедиция петербуржцев дошла до Дудинки, встретившись с ветром, северными ценами и Сталиным.

Команда четырех путешественников из Петербурга Plan X Adventure Team продолжает путь длиной 6 тысяч километров на надувном парусном катамаране из Красноярска в Архангельск. В ближайшие дни их ждут воды Карского моря, а далее еще трех морей Северного Ледовитого океана.

Финиш проекта, стартовавшего 26 июня, намечается на конец октября. Путешественники, чьим информационным партнером выступает «Фонтанка», ведут увлекательный рассказ о приключениях и выкладывают дневник на своем сайте с помощью спутниковой связи. Наслаждайтесь!

Про первую неделю путешествия мореплавателей «Фонтанка» уже писала — успешно стартовав из Красноярска, по Енисею команда прошла самую легкую часть пути. Петербуржцы обустраивали быт, купались и грелись под солнцем. Приводим выдержки из дневника, который подробнее можно почитать на сайте проекта.

1 июля

Штормовой ветер и тучи вынудили путешественников задержаться на берегу. Время решили потратить с пользой, проверяя, как работает спутниковая связь, от которой в Арктике может зависеть жизнь моряков, — благодаря доступу к глобальной сети они получают суточные прогнозы и смогут скорректировать длительные морские переходы.

«Это на Енисее при усилении ветра можно свернуть в сторону берега и уже через пять минут греться у уютного костерка. В океане же простая операция швартовки может обернуться целым приключением, если попасть в непогоду и не знать, где укрыться. Поэтому связь нужна стабильная, спутниковая»

Чтобы все работало, на «Морском слоне» установлен трекер, который передает точные координаты катамарана, и судовой терминал для звонков и выхода в Сеть. Питание он получает от 12-вольтовой сети, представленной комплектом из буферного автомобильного аккумулятора, зарядки к нему и компактного бензогенератора.

«Не самое лаконичное решение, но работает. Зато как элегантно позвонить домой, когда за окном палатки бушует стихия, говоря: «Звоню со спутника. Координаты — 66-я параллель. Ну, как у вас дела?»



2 июля

После ночного перехода пассажиры «Морского слона» оказались неподалеку от рыбацкой деревни. Пообщавшись с местными промысловиками, из-за непогоды вновь пришлось задержаться на берегу — на этот раз тестировать было пока нечего, и решили печь блины.

«Выяснилось, что в суете предстартовых закупок муки взяли какое-то невообразимое количество — килограмм 20. Самое время распечатать эти запасы. За блинами последовали лепешки — недаром все собеседники-сибиряки говорили, что по берегам Енисея хлеба нет, все пекут сами. Решили последовать этой традиции, тем более что начинка для лепешек нашлась прямо под ногами. В месте нашей высадки среди выброшенного на берег плавника и булыжников рос дикий лук».

За день ветер стих, и моряки отправились дальше навстречу Северному Ледовитому океану. Ближе к полярному кругу погода начала меняться — наступили белые ночи, а вместе с ними холода.

«Знаменитые белые ночи родного Петербурга и то, что происходит здесь, — две большие разницы. Чувство было уже знакомо нам по путешествиям на Кольский полуостров. Если не смотреть на часы, изменение времени суток заметно только по резко падающей температуре. Солнце в глазах рулевого, стоящего ночную вахту, стремительно проносится вдоль горизонта и вновь взмывает в зенит. Значит, наступил полдень — пора будить следующего дежурного».

3 июля

На следующей стоянке путешественники зашли в поселковой магазин, где на северную сменилась не только погода, но и цены — хлеб за 70 рублей и пачка зефира за 300. Продолжив путь, петербуржцы встретились с рыбаками, которые сделали им приятный сюрприз.

«К вечеру появился наш извечный спутник — встречный ветер. Из него вынырнула лодка с рыбаками. Ее рулевой поразил своей колоритностью — как будто сошел со страниц книги Арсеньева «В дебрях Уссурийского края». Раскосые глаза со смеющимися морщинками вокруг них, промысловый нож на поясе, потертый костюм «Горка». После обмена новостями о погоде, маршруте и настроении рыбаки отчалили, но минуту спустя вновь пришвартовались у нашего надувного борта. «Держите, покушайте рыбки», — с улыбкой протянул рыбак двухкилограммового язя. Вот это подарок!»

4 июля

На следующий день у них и самих задалась рыбалка — уже через пять минут ловли была поймана первая рыба. Отобедав, ребята набрели на охотничью избу и решили остаться ночевать на твердой земле — погода все еще не позволяла продолжить путь.

5 июля

Воспользовавшись затихшим ветром, катамаран набрал ход. Навстречу проходили суда, гостеприимно мигая светом.

«С судна послышались звуки из громкоговорителя: «Счастливого пути. Здоровья и хорошего настроения!» Настроение действительно поднялось. Сибирская гостеприимность как она есть!»

К утру «Морской слон» дошел до Туруханска.

6 июля

Утром путешественникам пришлось распаковывать рюкзаки в поисках теплой одежды — несмотря на солнечную погоду, на борту стало холодно. Через несколько километров на реке неподалеку показался белый теплоход на фоне радуги.

«Наверняка судну уже лет 30, но блеск палуб, разрезаемая форштевнем волна заставляют осознать — его капитану есть чем гордиться. С мостика раздается сигнал — нас заметили и приветствуют».

7 июля

Катамаран прошел важную веху — Северный полярный круг, и оказался вблизи поселка Курейка, в котором когда-то отбывал ссылку по приговору царского суда Иосиф Джугашвили. Позже по его приказанию на месте избы был воздвигнут пантеон.

«А рядом — десятиметровая статуя вождя, которую было видно с Енисея. Но произошло разоблачение культа личности, и в 1961 году, как пишут, статую по ночному времени столкнули в реку. Однако мы нашли Иосифа Виссарионовича, лежащего рядом со стелой лицом в траве. Видимо, выплыл».

К 12 июля моряки дошли до первой важной точки, большого города-порта Дудинка, за которым речной этап экспедиции закончится – их ждет финишная прямая до открытого моря.

Продолжение следует....