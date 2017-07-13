Утро пятницы в Петербурге будет туманным

Туман и грозы 14 июля сулят жителям Петербурга в МЧС со ссылкой на Гидрометцентр. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов дает более сдержанный прогноз.

По информации регионального управления МЧС, слабый туман и гроза возможны ночью и ранним утром пятницы, при этом по прогнозу с сайта Гидрометцентра Северной столицы ожидается лишь сильный дождь. Ясность в разговоре с «Фонтанкой» внес Александр Колесов: грозу в городе стоит ждать поздним вечером 13 июля, а на следующий день в городе будет облачно и дождливо, температура воздуха поднимется до 20 градусов тепла.

Сегодня же, как сообщают СМИ, главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова пообещала россиянам нормальное лето в августе. По ее словам, на территории большей части страны температура будет близка к норме, на юге страны и Урала, возможно, будет еще жарче.