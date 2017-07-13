Нарусова обогнала Матвиенко в десятке самых богатых чиновниц России

Две женщины, начавшие свою карьеру в Петербурге, вошли в топ-10 богатейших чиновниц России за прошлый год.

Список 13 июля опубликовал Forbes, изучив декларации о доходах успешных служительниц федеральных органов законодательной и исполнительной власти за 2016 год.

Рейтинг возглавила член комитета Госдумы по охране здоровья от «Единой России» Татьяна Соломатина. Ее доход в прошлом году составил 56,2 млн рублей – на 30 миллионов больше, чем в 2015 году.

На второе место попала член Совета Федерации Республики Тыва Людмила Нарусова. Её доход составил 28,7 млн рублей. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко с доходом в 22,9 млн рублей оказалась на четвертом месте. Нарусову и Матвиенко разделяет зампредседателя Госдумы Ольга Епифанова с заработком 24,5 млн рублей – таким же, как и в 2015 году.

Зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец, заработавшая в прошлом году 15,6 млн рублей, заняла седьмую строчку. На девятом месте – замглавы комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова (прошлогодний доход – 12,3 млн рублей).

Список закрывает член думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Руденко. В 2016 году она получила 10,5 млн рублей.

В конце июня Forbes составил аналогичный общий рейтинг госслужащих с наибольшими доходами. В список из 50 человек попали два депутата петербургского ЗакСа и федеральной Думы с корнями из Северной столицы. На 13-м месте оказался самый богатый депутат ЗакСа Александр Рассудов. Он заработал в 2016 году 776 миллионов. На 35-м месте расположился Владислав Резник, уроженец Петербурга, ныне представляющий Адыгею в Госдуме от «Единой России». Ему за год заплатили 323 млн рублей.