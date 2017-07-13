Перекресток Есенина и Сикейроса затопило водой

В Выборгском районе Петербурга проходят гидравлические испытания, которых не выдержала труба на углу улиц Сикейроса и Есенина. Днем 13 июля перекресток затопило водой.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУП «ТЭК», коммунальная авария на жизни петербуржцев не отразилась — горячая вода и без того отключена на время профилактических работ. Судя по фото, которые выложили в соцсети очевидцы, течет сразу из двух мест — один «фонтан» образовался на газоне, а вторая лужа разливается из-под люков.

При этом ограничения движения на перекрестке нет. Аварийная бригада занимается ликвидацией последствий происшествия.