Еще
16:06 13.07.2017
Пришлите свою новость!
16:05
В Выборгском районе «оптимизируют» детскую неотложку
16:01
Предприниматели предложили реализовать «закон Яровой» за счет абонентов
15:35
Греф: Мы должны возглавить биткоин-движение
15:25
В Летнем саду Кронштадта начался капитальный ремонт
15:18
В Петербурге заработала горячая линия для туристов
15:04
Утро пятницы в Петербурге будет туманным
14:57
Нарусова обогнала Матвиенко в десятке самых богатых чиновниц России
14:56
Перекресток Есенина и Сикейроса затопило водой
14:45
Один из 29 львов у дачи Кушелева-Безбородко оказался поддельным
14:40
Финляндия больше не боится наплыва беженцев
14:34
Александр Кержаков стал координатором команд Академии «Зенита»
14:31
Эмир Кустурица услышит петербургских музыкантов на фестивале в Сербии
14:29
ЦБ и Минэкономразвития рассказали об опасностях низкой инфляции
14:08
ВС признал нарушением ставку по кредиту выше, чем в рекламе
13:52
Орешкин не смог заразить Набиуллину оптимизмом по поводу 2%
13:39
Из-за взорванного дома идет обыск в администрации Лаголово
13:37
"Яндекс.Такси" и Uber объединяются
13:32
Владимир Кехман уходит с поста главы Новосибирского оперного театра
13:31
У петербуржцев на границе с Финляндией и Эстонией отобрали три центнера продуктов
13:24
На станцию «Площадь Ленина» на неделю закроют вход с Финляндского вокзала
13:21
Петербуржца пустили в Турцию только после уплаты долга пешеходу, которого он сбил
13:04
Северо-Западная дирекция Минкульта не смогла отсудить 67 млн у «Ремстройфасада»
12:50
В суд поступило дело предполагаемого сообщника миллиардера Михальченко
12:49
Болельщики «СКА-Хабаровск» 2 дня стояли в очереди, чтобы попасть на матч с «Зенитом»
12:40
ВЦИОМ: Половина россиян ожидает, что встреча Путина и Трампа пойдет стране на пользу
12:35
Европейский университет оформляет новую лицензию
12:18
В Конгресс США снова внесен законопроект об ужесточении санкций против России
12:03
Мужчина выпал из окна «корабля» на Авиаконструкторов
11:58
Набиуллина назвала главные риски для российской и мировой экономик
11:55
Финляндия не возражает против строительства "Северного потока-2"
11:45
Пятеро фигурантов дела об убийстве Немцова приговорены к срокам от 11 до 20 лет колонии
11:22
В ЦПКиО покажут историю парка в фотографиях
11:20
Суд продлил домашний арест экс-главы МЭР Улюкаева до 15 августа
11:14
На охрану мощей Николая Чудотворца в Петербурге выставили шесть росгвардейцев
11:05
ЦБ запретит банкам превращаться в ломбарды
10:57
В Волосово сдали психиатрам мужчину, явившегося в УФСИН с ножом
10:51
Программист из РФ, задержанный в ЕС по подозрению в хакерстве, попросил Путина о помощи
10:40
ЦБ не откажется от плавающего валютного курса
10:32
Стихи жены президента Финляндии выйдут на русском языке
10:24
Набиуллина: Инфляция в России будет колебаться в пределах 4%
10:16
Поездку с полицейским на капоте на скорости 80 км/час оценили в три года колонии
10:10
Глава ЦБ: Российская экономика будет расти, но не быстро
10:02
По факту гибели людей при пожаре в Колпино возбуждено уголовное дело
09:45
В Петербург прибыли мощи Святителя Николая Чудотворца
09:29
На Васильевском владелец Rover выпил с незнакомцами и потерял машину
09:20
Банда из тринадцати малолетних полгода разбойничала в Петербурге
09:09
В Александро-Невской лавре верующие всю ночь ждали прибытия мощей Николая Чудотворца
08:50
Семь человек погибли при пожаре на предприятии в Колпино
08:38
Столкновение четырёх автомобилей перекрыло «Сортавалу»
08:30
В Петербурге подросток сорвался с водосточной трубы
08:18
Захарову возмутило видео НАТО про «лесных братьев»
08:10
Пешеход серьезно пострадал под колесами «ГАЗели» в Петербурге
08:01
Скончалась исполнительница песни «Черный кот» Тамара Миансарова
02:44
Новая “Планета обезьян” - в прокате
02:29
В кинотеатрах покажут испанскую кровавую комедию
02:15
Depeche Mode приедут в Петербург «одухотворенными»
01:53
В “Новой Голландии” покажут фильм про испанскую культурную революцию
01:41
Новый фильм русского вундеркинда выходит в прокат
01:21
На экранах - "Блокбастер" с Чиповской и Устиновой
01:01
Нападающий Джорджевич договорился с «Зенитом» о расторжении контракта
00:58
В импортной молочной продукции нашли запрещённые вещества
00:54
Луческу: Почему Фернандо и Адриано не оказались в «Зените»? Я ничего не мог сделать
00:44
«Ростех» инвестирует сотни миллионов рублей в заводы пиротехники
00:34
Белый дом заявил о сговоре властей Украины с Демократической партией США
00:27
Мировые цены на нефть растут
00:18
Daimler уличили в многолетней манипуляции с выхлопными газами
00:09
Фонд имущества продаст бывший спортивный лагерь в Курортном районе
12/07
Адвокат Агаларовых опроверг заявления Трампа-младшего о компромате на Клинтон
12/07
Буйного на «Жигулях» останавливали со стрельбой в Луге
12/07
В здание в Красносельском районе вселятся адвентисты седьмого дня
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
13.07.2017 14:34
0 Комментариев

Александр Кержаков стал координатором команд Академии «Зенита»

Теперь уже бывший нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков нашел новую работу. Как сообщает пресс-служба петербургской команды, экс-футболист назначен на должность координатора команд Академии сине-бело-голубых.

В обязанности Кержакова будет входить отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали Академия — молодежный состав — «Зенит-2» — первая команда.

Ранее Кержаков устроил в своем инстаграме голосование, заканчивать ему карьеру игрока или еще немного поиграть. За продолжение карьеры можно было проголосовать, поставив отметку «нравится». На сегодняшний день таковых набралось более 26 тысяч человек.

Александр Кержаков – воспитанник футбольного клуба «Зенит». Дебютировал за основу сине-бело-голубых 10 марта 2001 года в матче первого тура чемпионата России с «Ротором» в Волгограде. В общей сложности он сыграл за петербуржцев 386 матчей во всех турнирах, занимая по этому показателю четвертое место в истории клуба. Абсолютный лидер по числу голов за всю историю «Зенита» – 184 забитых мяча. Трехкратный чемпион России (2010, 2011/12, 2014/15). Обладатель Кубка УЕФА в составе «Севильи».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Компания Тайм Триал
07.07.2017 17:47

SUP-POLO покажет настоящий экстрим на воде

Новая азартная, увлекательная, зрелищная и многими доселе невиданная игра будет представлена 9 июля в акватории пляжа Петропавловской крепости компанией Тайм Триал.
«КARELIAN ROCKS-2017»
06.07.2017 08:00

Скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017» прошел при поддержке КЕЙ

2 июля в скальном парке «Змеиная гора» (Республика Карелия) завершился третий ежегодный скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017», организованный Федерацией альпинизма Санкт-Петербурга.
Tele2
03.07.2017 16:45

Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций

Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Александр Кержаков стал координатором команд Академии «Зенита»
Болельщики «СКА-Хабаровск» 2 дня стояли в очереди, чтобы попасть на матч с «Зенитом»
Нападающий Джорджевич договорился с «Зенитом» о расторжении контракта
Луческу: Почему Фернандо и Адриано не оказались в «Зените»? Я ничего не мог сделать
«Зенит» готов заплатить более 7 млн евро за защитника «Порту» Рейеса
Луческу: В «Зените» у меня были отличные отношения со всеми русскими игроками кроме Шатова
«Зенит» отдал полузащитника Юсупова в аренду «Ростову»
Дзюба: Пока «Зенит» не чувствует себя дома на новом стадионе
«Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» представил форму фиолетового цвета
Кержаков компенсирует Онежскому озеру урон, нанесенный рыбалкой
«Фонтанка-SUP - 2017»: Улыбаемся и машем – веслом!
Фестиваль «Фонтанка-SUP»: Петербург, вот весло!
Золотой мальчик из Аргентины
Всегда на связи с SUP-настроением
«Митёк» Шагин выбран почетным адмиралом фестиваля «Фонтанка-SUP – 2017»
Как Лещенко «Зенит» спасал
Что было раньше, «курица или яйцо»: конкурс "Фонтанки"
"Морская ассамблея": Водная петербургская неделя в гиде «Фонтанки»
Первая победа Манчини
Лига юных - в Мурино появился свой футбольный клуб
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Один из 29 львов у дачи Кушелева-Безбородко оказался поддельным

«Фонтанка-SUP - 2017»: Улыбаемся и машем – веслом!

В Александро-Невской лавре верующие всю ночь ждали прибытия мощей Николая Чудотворца

Новости компаний
Компания Тайм Триал
07.07.2017 17:47
SUP-POLO покажет настоящий экстрим на воде
Новая азартная, увлекательная, зрелищная и многими доселе невиданная игра будет представлена 9 июля в акватории пляжа Петропавловской крепости компанией Тайм Триал.
«КARELIAN ROCKS-2017»
06.07.2017 08:00
Скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017» прошел при поддержке КЕЙ
2 июля в скальном парке «Змеиная гора» (Республика Карелия) завершился третий ежегодный скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017», организованный Федерацией альпинизма Санкт-Петербурга.
Tele2
03.07.2017 16:45
Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций
Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
КЕЙ
03.07.2017 08:00
Ритейл КЕЙ оценил популярность спиннеров
Журнал Forbes в конце 2016 года назвал спиннер – вращающуюся игрушку-антистресс самым популярным офисным атрибутом 2017 года. И прогноз подтвердился: в апреле и мае 2017 года в мире было продано около 50 миллионов «пальчиковых» гаджетов.
“Кубок форта Константин”
29.06.2017 17:03
Лучшие спортсмены России сразятся за 4 000$ на соревнованиях по вейкбордингу в Кронштадте
2 июля на территории форта Константин в парке активного отдыха «Кингвинч» состоятся всероссийские ежегодные соревнования по вейкбордингу “Кубок форта Константин”.
Tele2
23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40
В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»
В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00
КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера
Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.