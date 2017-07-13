Александр Кержаков стал координатором команд Академии «Зенита»

Теперь уже бывший нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков нашел новую работу. Как сообщает пресс-служба петербургской команды, экс-футболист назначен на должность координатора команд Академии сине-бело-голубых.

В обязанности Кержакова будет входить отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали Академия — молодежный состав — «Зенит-2» — первая команда.

Ранее Кержаков устроил в своем инстаграме голосование, заканчивать ему карьеру игрока или еще немного поиграть. За продолжение карьеры можно было проголосовать, поставив отметку «нравится». На сегодняшний день таковых набралось более 26 тысяч человек.

Александр Кержаков – воспитанник футбольного клуба «Зенит». Дебютировал за основу сине-бело-голубых 10 марта 2001 года в матче первого тура чемпионата России с «Ротором» в Волгограде. В общей сложности он сыграл за петербуржцев 386 матчей во всех турнирах, занимая по этому показателю четвертое место в истории клуба. Абсолютный лидер по числу голов за всю историю «Зенита» – 184 забитых мяча. Трехкратный чемпион России (2010, 2011/12, 2014/15). Обладатель Кубка УЕФА в составе «Севильи».