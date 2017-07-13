ЦБ и Минэкономразвития рассказали об опасностях низкой инфляции

Многие российские предприниматели не готовы к стабильной и низкой инфляции. Такое мнение озвучил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе Международного финансового конгресса, состоявшегося в Петербурге 13 июля.

По его словам, к примеру, банкам при инфляции в 20% очень легко спрятать операционные издержки. «Можно добавить 2, 3, 4%, ставка не очень сильно изменится. Когда мы находимся в низкоинфляционном режиме, заложить их (издержки) в маржу и процентную ставку уже невозможно», — пояснил министр.

По его мнению, банкам придется поработать над своими издержками, в частности сокращать сеть филиалов и переводить операции в Интернет. Также предстоит наращивать непроцентные доходы, например, оказывая услуги по ведению бухгалтерии предприятиям. Тем, кто не сможет приспособиться к новым условиям, придется уйти с рынка.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина поддержала мнение министра. «Низкая инфляция – это хорошо, но выиграют от нее только эффективные», – сказала Набиуллина.