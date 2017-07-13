Эмир Кустурица услышит петербургских музыкантов на фестивале в Сербии

В сербском этно-селе Мечавник, построенном по задумке режиссера Эмира Кустурицы, стартует музыкальный фестиваль русской музыки «Большой». В этом году мероприятие отмечает первую пятилетку.

На главной сцене этно-деревни будут состязаться более 60 участников в двух возрастных группах: 13 – 17 лет и 18 – 25 лет. С каждым годом число россиян-участников растет — в этом году приедет 21 музыкант из семи городов: Санкт-Петербурга, Тюмени, Омска, Оренбурга, Томска, Ханты-Мансийска и Муравленко. Семеро участников мероприятия — из Петербурга.

Победителей определит жюри, в состав которого войдут профессор Зоран Комадина и известный пианист, народный артист России Юрий Розум. Главные призы: золотая, серебряная и бронзовые матрешки.

Гостями фестиваля станут виолончелист Юстус Гримм, скрипачка Татьяна Самуил, меццо-сопрано Милияна Николич. Скрипач-виртуоз Роман Симович подготовил мировую премьеру - выступление фортепианного квинтета, который создан специально для участия в фестивале.

Известные музыканты также проведут мастер-классы для молодых талантов из России и Сербии. Впервые в истории фестиваля состоится «Диалог талантов»: участники фестиваля из Сербии, Белоруссии и России вне конкурса представят специально подготовленные музыкальные произведения. Уже в третий раз на фестивальной сцене выступит Симфонический оркестр «Большой» под руководством дирижера Срболюба Динича.

С момента основания фестиваль проводится при поддержке «Газпром нефти». «Фонтанка» выступает информационным партнером фестиваля «Большой».

«Фестиваль русской музыки «Большой» – заметное событие культурной жизни Сербии и один из самых крупных культурных проектов программы социальных инвестиций «Газпром нефти» в стране. Оригинальный формат и участие звезд классической музыки способствуют развитию музыкальных, духовных и человеческих связей между Сербией и Россией, формируют единое социокультурное пространство двух братских стран», – отметил член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль.