ВС признал нарушением ставку по кредиту выше, чем в рекламе

Абсолют Банк, выдавший пербуржцу кредит под процент, превышающий рекламное обещание, заплатит штраф. Точку в споре между финансовой организацией и петербургскими антимонопольщиками поставил Верховный суд России.

Как сообщает 13 июля пресс-служба городского управления ФАС, комиссия ведомства установила, что банк заключил кредитный договор с физлицом по ставке 12,5%. Реклама же обещала 11,5%, и увеличение ставки в ней не оговаривалось. В антимонопольном ведомстве решили, что Абсолют Банк нарушил закон о рекламе. Верховный суд встал на сторону УФАС.

«Банк распространил привлекательные условия оказания финансовых услуг, тогда как условия, которые позволили бы потребителям правильно оценить реальную цену получения услуги по предоставлению кредита, в рекламном сообщении отсутствовали», – говорится в определении ВС.

Кредитная организация оштрафована на 110 тыс. рублей.

Абсолют Банк, принадлежащий РЖД, был зарегистрирован в 1993 году. Спустя шесть лет вошел в число учредителей Национальной валютной ассоциации. В 2006 – в топ-10 лидеров российского рынка ипотеки и топ-25 крупнейших российских банков. В Петербурге располагаются 6 офисов Абсолют Банка.

Полтора года назад ПАО «Абсолют Банк» стало сенатором Балтинвестбанка. Контролировать его оздоровление, помимо Абсолют Банка, хотели несколько кандидатов. В их числе – АО «Альфа-банк», которое на тот момент уже взялось за санацию Балтийского банка.