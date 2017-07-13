Орешкин не смог заразить Набиуллину оптимизмом по поводу 2%

Минэкономразвития продолжает рассчитывать на двухпроцентный рост экономики России в 2017 году. Центробанк его радужных ожиданий не разделяет.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в очередной раз озвучил свой прогноз 13 июля в ходе Международного финансового конгресса, состоявшегося в Петербурге, в ходе дискуссии с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

Он также сообщил, что экономический рост, который начался в России, «может быть устойчивым и может длиться несколько лет без каких-либо шоков». При этом против роста играет плохая погода, разогнавшая продовольственную инфляцию, и ограничение добычи нефти, которое снизило давление на рубль, но привело к сокращению инвестиционной активности нефтяного сектора.

Однако экономический рост поддержат банки, которые осенью увеличат активность в выдаче кредитов, сказал глава МЭР. С учетом этих факторов министерство сохранило прогноз роста ВВП на уровне 2%. Своим оптимизмом Максим Орешкин попытался заразить главу регулятора Эльвиру Набиуллину.

«Я рад, что ЦБ приближается с каждым кварталом к нашим оценкам , надеемся осенью увидим , что Цб тоже назовет цифру в 2%», – сказал он.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что ждет роста ВВП в пределах 1,3-1,8%. Оптимизма главы МЭР она не разделила.

«Даже если будет 2%, это не то, что мы хотим», – резюмировала она.