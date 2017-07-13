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13.07.2017 13:37
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"Яндекс.Такси" и Uber объединяются

Две самые крупные в России компании, предоставляющие услуги по заказу такси в режиме онлайн, решили объединиться. Заработает система не раньше конца 2017 – начала 2018 года.

Как сообщили 13 июля в пресс-службе компании «Яндекс», они подписали соглашение с Uber, которое предусматривает объединение бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане. Поисковик принесет туда знания в области картографического и навигационного сервисов. А Uber – мировой опыт онлайн-сервиса для заказа перевозок. Для пользователей это изменение, уверены в компаниях, будет лишь на пользу. Оба приложения продолжат работу, при этом увеличится количество доступных для выполнения заказов машин, сократится время их подачи, повысится надежность и доступность сервиса в целом.

Что же касается бизнес-составляющей, то компания  Uber вложит 225 миллионов долларов, «Яндекс» – 100 миллионов. При этом стоимость объединения уже сейчас оценивается в 3,725 миллиарда долларов США.

Акции же с учетом вложений по соглашению распределятся следующим образом : 59,3% компании будут принадлежать «Яндексу», 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам. Возглавит компанию генеральный директор «Яндекс. Такси» Тигран Худавердян.

Сделка уже одобрена советами директоров Uber и «Яндекса». Сейчас она находится на этапе согласования регулирующими органами. Ее закрытие ожидается в четвертом квартале 2017 года.


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Замена масла в двигателе является самой приоритетной задачей по техническому обслуживанию автомобиля для любого автовладельца, ведь именно двигатель является сердцем автомобиля. Доверить эту на первый взгляд не сложную, но требующую опыта процедуру можно с уверенностью мастерам SPOT.
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