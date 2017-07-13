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13.07.2017 13:32

Владимир Кехман уходит с поста главы Новосибирского оперного театра

Основатель группы JFC Владимир Кехман решил покинуть пост директора Новосибирского оперного театра.

Как сообщает 13 июля "Тайга.Инфо", Кехман еще не определился, в какой должности смог бы продолжить работу в театре. Пока он уходит в отпуск. Исполняющим обязанности директора учреждения станет главный режиссер театра Вячеслав Стародубцев.

Напомним, в прошлом году петербургский арбитраж признал Кехмана банкротом. Общая сумма требований кредиторов к предпринимателю составила 9 млрд рублей. Личное банкротство лишило бизнесмена права занимать должность генерального директора Новосибирского театра.

Только 7 июля Кехман вернулся к работе в Новосибирском театре. До этого он был в отпуске по уходу за дочерью. На работу он вернулся, когда ребенку исполнилось три месяца. Срочный выход на работу мог быть связан с реакцией высокопоставленных федеральных чиновников на прозвучавшие в СМИ предположения о том, что Кехман не собирается возвращаться в страну в ближайшие годы.

 


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