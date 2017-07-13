У петербуржцев на границе с Финляндией и Эстонией отобрали три центнера продуктов

Мясо, птицу, рыбу и молочные продукты, купленные россиянами в Эстонии и Финляндии, на границе пришлось возвращать обратно. На нарушениях туристы попались два десятка раз за последние 10 дней.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Петербургу 13 июля, нарушителей ловили на финской границе — в Светогорске, Брусничном и Торфяновке, и на эстонской в Ивангороде. В общей сложности, в Россию не пропустили 286 лишних килограммов еды.

Некоторые продукты при этом уничтожаются прямо на таможне. Так, за последние полгода Пулковская таможня избавилась от 343 килограммов сыра, колбасы, рыбы и молочных продуктов, ввезенных из стран Евросоюза и попавших под контрсанкции.