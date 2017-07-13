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Общество
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13.07.2017 13:31

У петербуржцев на границе с Финляндией и Эстонией отобрали три центнера продуктов

Мясо, птицу, рыбу и молочные продукты, купленные россиянами в Эстонии и Финляндии, на  границе пришлось возвращать обратно. На нарушениях туристы попались два десятка раз за последние 10 дней.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Петербургу 13 июля, нарушителей ловили на финской границе — в Светогорске, Брусничном и Торфяновке, и на эстонской в Ивангороде. В общей сложности, в Россию не пропустили 286 лишних килограммов еды.

Некоторые продукты при этом уничтожаются прямо на таможне. Так, за последние полгода Пулковская таможня избавилась от 343 килограммов сыра, колбасы, рыбы и молочных продуктов, ввезенных из стран Евросоюза и попавших под контрсанкции.


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11.07.2017 15:31

На Царскосельском скейт-ринге прошёл праздник в «Образцовых» традициях

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10.07.2017 18:14

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Кого Путин привез на машине?

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12.07.2017 12:43
Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2
Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
ООО «Терминал-Ресурс»
11.07.2017 15:31
На Царскосельском скейт-ринге прошёл праздник в «Образцовых» традициях
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» встретил поклонников активного образа жизни на скейт-ринге веселыми эстафетами и конкурсами под девизом «Мама, папа, я – образцовая семья»!
Tele2
10.07.2017 18:14
STEREOLETO прошло по другим правилам с Tele2
9 июля в ЦПКиО им. Кирова завершился трехдневный фестиваль STEREOLETO, который прошел при поддержке Tele2. Абоненты оператора получили дополнительные преимущества: скидку на билеты, полезные подарки, возможность пройти через отдельный вход и побывать на afterparty с участниками группы POMPEYA.
Billy’s Band
10.07.2017 12:59
Billy’s Band открыли фонтан в квартале высокого класса «Riverside»
Компании Setl City и «Петербургская Недвижимость» организовали джазовый фестиваль в квартале высокого класса «Riverside» на Ушаковской набережной в честь запуска фонтана на территории комплекса. Мероприятие прошло 8 июля – его зрителями и слушателями стали порядка 600 человек.
«Фрост»
08.07.2017 10:00
Минеральная вода станет прозрачной для потребителя
Производители натуральной «минералки» уже пять лет ждут регламент Таможенного союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В мае его, наконец, одобрили и ожидается, что к концу года примут.
ЖК Riverside
07.07.2017 15:01
«Петербургская Недвижимость» и Setl City приглашают на фестиваль джаза
В субботу, 8 июля, в ЖК Riverside на Ушаковской набережной пройдет фестиваль джазовой музыки Riverside Jazz Fountain. На концерте под открытым небом выступят ведущие музыкальные коллективы Северной столицы. Событие приурочено к открытию фонтана на территории квартала высокого класса Riverside.
Салон «Сахар»
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Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию
Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
ООО «Терминал-Ресурс»
06.07.2017 16:14
«Терминал-Ресурс» приглашает на семейный праздник в Пушкин
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» приглашает детей и родителей принять участие в семейных «весёлых стартах», эстафете «Папа, мама, я – Образцовая семья» и конкурсе рисунков на асфальте.
04.07.2017 12:05
Хорошие стоматологи работают в Санкт-Петербурге
Марина Васильевна Трифонова, главный врач отделения эстетической стоматологии Atribeaute Clinique, врач высшей категории стала двукратным победителем всероссийского Чемпионата профессионального мастерства стоматологов в номинации «эстетическая реставрация».
03.07.2017 16:42
Мифы и правда о лечении стволовыми клетками
XXI век называют веком клеточных технологий, но даже врачи относятся к ним по-разному. Одни верят в суперспособности стволовых клеток, другие, наоборот, считают их опасными. Как отличить мифы от реальности, «Доктор Питер» узнал у Натэллы Енукашвили, к.б.н., руководителя научных проектов «Покровского банка стволовых клеток»
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