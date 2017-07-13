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16:05 13.07.2017
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13.07.2017 14:45

Один из 29 львов у дачи Кушелева-Безбородко оказался поддельным

Поддельного льва обнаружили реставраторы, которые «лечат» сейчас чугунные изваяния, снятые и увезенные с территории дачи Кушелева-Безбородко на Свердловской набережной.
Один из 29 львов у дачи Кушелева-Безбородко оказался поддельным
Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Один из 29 львов у дачи Кушелева-Безбородко оказался поддельным

О находке 13 июля сообщили журналистам специалисты петербургского комитета по охране памятников (КГИОП). В ходе визита в реставрационную мастерскую «Стиль», где реставрируются 29 львов, они рассказали, что одна из скульптур оказалась выполненной не из чугуна, а из дешевого силумина — сплава алюминия и кремния.

Выяснилось, что один из львов в советское время был утрачен, и в результате тогдашние чиновники (кто конкретно, выяснить не удалось) решили отлить недостающее изваяние, не тратя на это ценный чугун. Моделью для силуминового льва стал один из его соседей, затем его покрасили и поставили в ряд с остальными под десятым номером.

Нынешние реставраторы намерены исправить допущенную в советское время ошибку и отлить из чугуна нового царя зверей, взяв за образец одного из его подлинных собратьев. Есть, правда, одна любопытная деталь — все настоящие львы разные, они отличаются друг от друга, у каждого — своя особенная «улыбка», которая ни разу не повторяется.

Работы на памятнике ведутся на средства ООО «Монолит», объем инвестиций в его комплексную реставрацию и приспособление под современные нужды оценивается в 500 млн рублей, говорят в КГИОП. Все чугунные животные должны вернуться на свои места у ограды здания к концу 2017 года, однако они будут укрыты защитными конструкциями вплоть до окончания реставрации особняка.

Обновленную и возрожденную дачу Кушелева-Безбородко, где с 1970-х располагается туберкулезный диспансер №5, петербуржцы увидят к концу 2019 года. В КГИОП говорят, что галереи здания отведут под музейную экспозицию об истории ювелирного дела в России. Отметим, что глава ООО «Монолит» Янина Семенова руководит Санкт-Петербургским ювелирным заводом.


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Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
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12.07.2017 10:00
Переезд без подготовки: миф или реальность
Перевозки на газелях и помощь соседей постепенно уходят в прошлое. Современный переезд – это когда вам ничего не нужно делать самостоятельно, все работы выполняются сотрудниками компании-перевозчика. Ежегодно количество сопутствующих услуг в сфере организации переездов возрастает.
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10.07.2017 18:14
STEREOLETO прошло по другим правилам с Tele2
9 июля в ЦПКиО им. Кирова завершился трехдневный фестиваль STEREOLETO, который прошел при поддержке Tele2. Абоненты оператора получили дополнительные преимущества: скидку на билеты, полезные подарки, возможность пройти через отдельный вход и побывать на afterparty с участниками группы POMPEYA.
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