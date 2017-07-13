Один из 29 львов у дачи Кушелева-Безбородко оказался поддельным

Поддельного льва обнаружили реставраторы, которые «лечат» сейчас чугунные изваяния, снятые и увезенные с территории дачи Кушелева-Безбородко на Свердловской набережной.

О находке 13 июля сообщили журналистам специалисты петербургского комитета по охране памятников (КГИОП). В ходе визита в реставрационную мастерскую «Стиль», где реставрируются 29 львов, они рассказали, что одна из скульптур оказалась выполненной не из чугуна, а из дешевого силумина — сплава алюминия и кремния.

Выяснилось, что один из львов в советское время был утрачен, и в результате тогдашние чиновники (кто конкретно, выяснить не удалось) решили отлить недостающее изваяние, не тратя на это ценный чугун. Моделью для силуминового льва стал один из его соседей, затем его покрасили и поставили в ряд с остальными под десятым номером.

Нынешние реставраторы намерены исправить допущенную в советское время ошибку и отлить из чугуна нового царя зверей, взяв за образец одного из его подлинных собратьев. Есть, правда, одна любопытная деталь — все настоящие львы разные, они отличаются друг от друга, у каждого — своя особенная «улыбка», которая ни разу не повторяется.

Работы на памятнике ведутся на средства ООО «Монолит», объем инвестиций в его комплексную реставрацию и приспособление под современные нужды оценивается в 500 млн рублей, говорят в КГИОП. Все чугунные животные должны вернуться на свои места у ограды здания к концу 2017 года, однако они будут укрыты защитными конструкциями вплоть до окончания реставрации особняка.

Обновленную и возрожденную дачу Кушелева-Безбородко, где с 1970-х располагается туберкулезный диспансер №5, петербуржцы увидят к концу 2019 года. В КГИОП говорят, что галереи здания отведут под музейную экспозицию об истории ювелирного дела в России. Отметим, что глава ООО «Монолит» Янина Семенова руководит Санкт-Петербургским ювелирным заводом.